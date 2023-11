Lech Wałęsa i Danuta Wałęsa doczekali się ośmiorga dzieci. W niedzielnym wydaniu "Dzień dobry TVN" widzowie śniadaniówki mogli usłyszeć, jak byłego prezydenta w roli ojca postrzegali jego dwaj synowie - Bogdan Wałęsa i Jarosław Wałęsa. Atmosfera była napięta, gdyż panowie wspominali swoje dzieciństwo i to, jak zapamiętali ojca z czasów, kiedy prężnie działał w Solidarności (więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ). Mimo że panowie co jakiś czas pojawiają się w mediach, a szczególnie głośno jakiś czas temu było o Jarosławie Wałęsie (chodziło o jego majątek), to jednak najbardziej znanym dzieckiem byłej głowy państwa jest jego córka - Maria Wiktoria Wałęsa. Co u niej słychać?

REKLAMA

Zobacz wideo Dawid Woliński o tym, czemu córka nie poszła w jego ślady

Tak dziś wygląda Maria Wałęsa

Maria Wałęsa szturmem weszła do show-biznesu i miała duże szanse na to, by w nim pozostać do dziś. Okazji jednak nie wykorzystała. Aktualnie stara się być jak najdalej od mediów. Kiedy jakiś czas temu serwis Plejada poprosił ją o wywiad, stanowczo odmówiła. "Nie dzielę się już moimi sprawami z prasą - niech to będzie mój komentarz" - powiedziała. Co ciekawe Wałęsa nie jest nawet zbyt aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnie zdjęcie na Instagramie opublikowała jeszcze w 2020 roku. Jednak na Facebooku niedawno zmieniła zdjęcie profilowe. Można więc zobaczyć, że córka byłego przywódcy Solidarności nie stawia na krzykliwy wizerunek. Jest blondynką i gustuje raczej w delikatnych makijażach (więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu).

Maria Wałęsa www.facebook.com/maria.victoria

Maria Wałęsa pląsała na parkiecie w "Tańcu z Gwiazdami" i bawiła się w klubach

Polacy doskonale pamiętają ją z czwartej edycji "Tańca z Gwiazdami", która była emitowana w 2006 roku. Wałęsówna tańczyła z Pawłem Godkiem i ostatecznie zajęła z nim siódme miejsce. Podobno na udział w show miał namówić ją sam Lech Wałęsa, który miał twierdzić, że udział w formacie będzie jej przepustką do kariery w mediach. Decyzja Marii Wałęsy, by pojawić się w programie, szybko okazała się brzemienną w skutki. Paparazzi nie spuszczali oka z córki prezydenta. Utrata prywatności była szczególnie bolesna dla Marii, gdy zaczęła być stałą bywalczynią nocnych klubów. O imprezowym stylu życia córki polityka stało się szczególnie głośno, gdy dała się przyłapać na tym, jak będąc pod wpływem alkoholu, śpi w aucie.

Pamiętam, że tamtej nocy z niedzieli na poniedziałek po imprezie położyłam się na sekundę w samochodzie i od razu poczułam błysk flesza. Wiedziałam już, że będzie skandal. We wtorek zdjęcia były już w gazecie. Czułam straszny wstyd i duże upokorzenie (...) Tata mnie wyśmiał" - wspominała Maria Wiktoria Wałęsa w "Vivie!".

Celebrytka w tym samym wywiadzie gorzko przyznała, że nie była wówczas gotowa na medialną karierę "Miałam dopiero 24 lata i trudno mi było odmówić z takich zwyczajnych, ludzkich powodów. Chciałam nauczyć się tańczyć, chciałam przeżyć przygodę. Nie miałam świadomości tego, co się później wydarzy. Pracowałam już jakiś czas z moim tatą i wydawało mi się, że przynajmniej trochę wiem, jak funkcjonują media. Byłam w błędzie" - mogliśmy przeczytać.

Maria Wałęsa tłumaczyła się ze schadzek z Marcinem Najmanem

Na tym jednak nie koniec skandali, bo Maria Wałęsa dała się przyłapać paparazzi na czułych chwilach z... Marcinem Najmanem. "Jest we mnie wielka potrzeba miłości. Do tego stopnia, że czasem tracę kontrolę, daję się ponieść chwili. (...) Jestem za mocnym przeżywaniem życia, bo czuję, że dzięki temu się rozwijam. Czasem muszę dostać pałką w głowę, by otrzeźwieć - mówiła w wywiadzie dla "Vivy!".

Najman i Wałęsa Maria/21.04.2009/ Super Express Najman i Wałęsa Maria/21.04.2009/ Super Express

Przypomnijmy też, że kiedy Maria Wałęsa miała swoje pięć minut, chętnie i często eksperymentowała z wizerunkiem (zdjęcia w naszej galerii). Nie tylko jej styl stał się wyrazisty. Równie odważne decyzje podejmowała w biznesie. Niestety, nie miała do niego głowy. Była prezesem firmy odzieżowej, ale biznes nie wypalił. Jak podawał Pomponik.pl, Wałęsówna popadła w długi, a sprawą miał zająć się komornik, który miał ściągnąć z konta firmy, bagatela, ponad 85 tysięcy złotych. Była to kwota za niezapłacony czynsz za lokal, w której mieściła się firma Marii Wałęsy. Sprawa trafiła do sądu. Wyrok? Grzywna za brak sprawozdań finansowych. Ostatecznie sprawą zajął się Lech Wałęsa, który spłacił cały dług córki, w efekcie sąd umorzył postępowanie.