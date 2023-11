Roksana Węgiel zdobyła dużą popularność jako piosenkarka. Fani 18-letniej artystki często interesują się nie tylko jej muzyką, ale również życiem prywatnym. W ostatnim czasie gwiazda jest w ogniu krytyki. Wszystko przez jej związek ze starszym o osiem lat producentem muzycznym, Kevinem Mglejem. Niedawno para się zaręczyła, a już wkrótce stanie na ślubnym kobiercu. Roksana chętnie mówi o tym w wywiadach. Tym razem po raz kolejny piosenkarka została skrytykowana w sieci. Poszło o zdjęcie na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kubie Szmajkowskiemu podoba się Roksana Węgiel? "Jest dojrzałą artystką"

Roksana Węgiel retuszowała zdjęcia? Fani nie mają wątpliwości

Roksana Węgiel niedawno opublikowała odważne zdjęcie w mediach społecznościowych. Przekazała informację o przedsprzedaży najnowszego utworu. Przy okazji zapozowała w odkrywającym, białym, koronkowym komplecie. Jednak to nie materiał stanowił problem dla obserwatorów. Internauci patrzyli na... talię artystki. Według nich sylwetka piosenkarki znacznie się zmieniła. Nie była to jednak zasługa ćwiczeń, czy diety, tylko, jak napisali, retuszu. Fani są przekonani, że Roksana zleciła przerobienie fotografii tak, aby wyglądała na szczuplejszą. Szczególną uwagę przyciągnęła "falowana" linia talii Węgiel. W sekcji komentarzy wylał się hejt. "Grafik płakał, jak wycinał talię", "Przecież talia po prawej stronie jest kwadratowa. Widać, że wycięta i to nieudolnie" - czytamy. Co sądzicie? Więcej zdjęć wokalistki znajdziecie w galerii na górze strony.

Nie tylko Roksana Węgiel. Katarzyna Cichopek też kiedyś została posądzona o używanie Photoshopa

Jeszcze niedawno internauci zarzucili przerabianie zdjęć Katarzynie Cichopek. Byli zdania, że talia aktorki jest nienaturalnie szczupła na zdjęciach. Ta postanowiła odpowiedzieć na wszelkie zarzuty. - Bawi mnie to bardzo, bo ja nie przerabiam zdjęć. Czasami jest tak, że jak się robi zdjęcie z góry, albo na obiektywie szerokokątnym, to wychodzą jakieś zniekształcenia. Ja mam do tego totalny luz - stwierdziła w rozmowie z Plotkiem. Podjęła również temat samoakceptacji. Przyznała, że kocha swoje ciało i nie ma problemu z pokazywaniem się w naturalnej odsłonie. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Gosi Andrzejewicz oberwało się za przesadną obróbkę zdjęcia. To nie ona wiedzie prym w zakłamywaniu rzeczywistości na Instagramie

Roksana Węgiel Fot. Kapif.pl