Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili w marcu 2022 roku, że po 17 latach związku się rozstają. Kilka miesięcy później, bo już w sierpniu 2022 roku, byli po rozwodzie. Początkowo byli małżonkowie ze względu na dzieci starali się nie prać brudów publicznie. Pojawiali się nawet razem na wspólnych uroczystościach, na przykład pierwszej komunii córki. Wygląda jednak na to, że sytuacja diametralnie się zmieniła, a nadchodzące święta Bożego Narodzenia staną się bardzo problematyczne.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek dementuje plotki o Photoshopie. "Moje ciało wiele zniosło"

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel spotkają się w święta?

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel podczas rozwodu podzielili się opieką nad dziećmi. Na stałe mieszkają z prezenterką, ale tancerz regularnie zabiera je do siebie. Poznały już nawet jego nową partnerkę Dominikę i wygląda na to, że się z nią dogadują. Co jednak z Bożym Narodzeniem? Czy Cichopek i Hakiel wraz ze swoimi nowymi połówkami zasiądą razem do wigilijnej kolacji albo spotkają się podczas świąt? Tancerz rozwiewa wszelkie wątpliwości na ten temat. W rozmowie z "Super Expressem" wprost przyznał, że nie utrzymuje relacji z byłą małżonką. "Nie mamy żadnego kontaktu" - powiedział tabloidowi. Na tym jednak nie koniec, bo kiedy portal Świat Gwiazd zapytał choreografa o to, czy widzi szansę na wspólne święta, ostro odparował:

Z mojej strony nie ma takiej opcji po prostu. Mamy podpisane porozumienie rodzicielskie właściwie do końca, wszystko mamy rozpisane co do dnia, co do godziny" - podkreślił.

Podczas tej samej rozmowy z ust Marcina Hakiela padło też inne gorzkie wyznanie na temat Katarzyny Cichopek. "Nasze rozstanie nie było łatwe, miłe i przyjemne, więc po co mamy się widywać, po co mamy rozmawiać? My właściwie nie mamy kontaktów, nasi mecenasowie, pełnomocnicy się wymieniają czasami jakimiś mailami czy pismami" - powiedział.

Katarzyna Cichopek i jej pomysł na Wigilię

Przypomnijmy, że nie będą to pierwsze święta Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela, które spędzą osobno. Już w tamtym roku nie zasiedli wspólnie do wigilijnego stołu. Ponieważ tego dnia Adam i Helena byli pod opieką ojca, Cichopek miała plan. Jaki? Sprytny. Zorganizowała bowiem z Maciejem Kurzajewskim wigilijną kolację sporo wcześniej, bo już 23 grudnia. Na nagraniu, które wówczas udostępniła, widać było, że stół był suto zastawiony, a jedną z potraw było sushi. Warto nadmienić, że już rok temu nasz informator mówił, jak wygląda sprawa podziału opieki nad dziećmi w święta. - Podjęli decyzję podczas rozwodu i potwierdzili u notariusza. W kalendarzu mają dokładnie rozpisane terminy spotkań dziećmi i opieki nad nimi w święta i dni wolne. Ponieważ Kasia miała w tym roku dzieci na Wielkanoc, Marcin dostanie je na Gwiazdkę - usłyszeliśmy wówczas.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel z dziećmi fot. Instagram.com/katarzynacichopek