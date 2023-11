Marina z całą pewnością uwielbia Boże Narodzenie. Nie ma co do tego wątpliwości, gdy spojrzy się na instagramowy profil wokalistki. Nie brakuje tu zdjęć w świątecznym klimacie, gdy z całą rodziną pozuje przy choince, otoczona dekoracjami. Rok temu Marina poszła o krok dalej i wraz z Wojciechem Szczęsnym i ich synem Liamem wzięli udział w specjalnej, bożonarodzeniowej sesji. Trudno się więc dziwić, że wokalistka robi wszystko, aby klimat świąt zachować jak najdłużej.

Marina pokazała choinkę. Wokalistka jest już gotowa na Boże Narodzenie

W tym roku przygotowania do świąt gwiazda zaczęła wyjątkowo wcześnie, bo już 19 listopada uraczyła fanów zdjęciem przystrojonego drzewka. Choinka w domu słynnej pary zdecydowanie robi wrażenie - sięga aż do sufitu. Dekoracji jest na niej jednak stosunkowo niewiele. Marina i Wojciech Szczęsny zdecydowali się na złote, klasyczne bombki, a także dekoracyjne szyszki. Nie szczędzili za to niewielkich, białych lampek. Udostępniając zdjęcie, Marina wyjaśniła, dlaczego choinka stanęła u nich w tym roku tak wcześnie. Okazuje się, że małżonkowie skorzystali z faktu, iż przyjechali do Polski przy okazji meczów - z Czechami, który miał miejsce 17 listopada i z Łotwą, który odbędzie się 21 listopada. Co więcej, do ubrania mają jeszcze jedno drzewko.

Dziś ubraliśmy choinkę. Może za wcześnie, ale po wtorkowym meczu wracamy do Włoch i tam ubierzemy kolejną choinkę - napisała na InstaStories.

Marina Łuczenko-Szczęsna Fot. Kapif.pl

Małżonkowie na co dzień mieszkają w Turynie ze względu na pracę Wojciecha Szczęsnego. Piłkarz od 2017 roku jest zawodnikiem Juventusu. Para sporo czasu spędza także w Polsce, gdzie również mają okazałą posiadłość. Polski dom Szczęsnych mieści się pod Warszawą, a para ma tam do dyspozycji ogromny ogród położony w środku lasu. To zresztą nie wszystkie domy wokalistki i piłkarza, którzy są także właścicielami willi w hiszpańskiej Marbelli. Czy tam stanie trzecia choinka? O tym Marina nie wspomniała, jednak to raczej wątpliwe. Hiszpańska posiadłość służy parze przede wszystkim jako miejsce do spędzania wakacji. Jak wam się podoba świąteczny klimat Szczęsnych?

Marina i Wojciech Szczęsny ubrali już choinkę Marina i Wojciech Szczęsny ubrali już choinkę, instagram.com/@marina_official