Anna Lewandowska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie zebrała prawie sześć milionów obserwujących, którzy uważnie śledzą jej działalność. Trenerka fitness często chwali się rodzinnymi ujęciami. Ostatnio opublikowała urocze zdjęcie ze swoją mamą, Marią Stachurską. Kobieta celebrowała wyjątkową okazję, jaką były urodziny rodzicielki. "Happy birthday, mom! I love you" - napisała pod postem po angielsku. W komentarzach nie zabrakło komplementów od obserwatorów.

Anna Lewandowska wstawiła urodzinowe zdjęcie z mamą. Fani zachwyceni uroczą fotografią

Anna Lewandowska wielokrotnie wypowiadała się o swojej mamie. Często podkreślała, że Stachurska była dla mniej oparciem i inspiracją. Samodzielnie wychowywała ją oraz brata Piotra. - (...) Jest ciepłą, kochającą kobietą, a teraz też babcią. Bardzo mi pomaga przy dzieciach. Nawet gdy zdarzają nam się spięcia, to trwają krótko. Szanuję ją za to, że w najgorszym momencie życia trwała przy nas, starając się uśmiechać, i ukształtowała nasz kręgosłup moralny - mówiła szczerze Lewandowska kilka lat temu w rozmowie z "Vivą!". Celebrytka opublikowała urocze ujęcie. Nie obyło się bez komplementów ze strony fanów. "Taka córka to skarb", "Piękne z was kobietki", "Dużo zdrowia i miłości dla mamy", "Która to mama?" - czytamy pod postem w sekcji komentarzy. Więcej zdjęć mamy z córką znajdziecie w galerii na górze strony.

Czym zajmuje się mama Anny Lewandowskiej? Anna Stachurska odnosi wiele sukcesów

Mało kto wie, że mama Anny Lewandowskiej odnosi wiele sukcesów. Maria Stachurska może pochwalić się nie lada karierą. Od lat 80. kobieta aktywnie działa w branży filmowej. Przez długi czas realizowała różnego rodzaju autorskie filmy dokumentalne, a także felietony. Ponadto wydała dwie książki: "Położna. O mojej cioci Stanisławie Leszczyńskiej" oraz "Wszystko przemienić w dobro". Nie da się ukryć, że Stachurska może pochwalić się ogromnym dorobkiem artystycznym. ZOBACZ TEŻ: Zwykły podkoszulek? A skąd! Anna Lewandowska pokazała się w T-shircie za kupę kasy

Maria Stachurska, Anna Lewandowska, Iwona Lewandowska Instagram @annalewandowskahpba