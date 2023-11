Każdy, kto pamięta odcinki "Szansy na sukces" z lat 90., z pewnością do dziś ma w głowie występ Georginy Tarasiuk. Młoda wokalistka w 1999 roku wzięła udział w wydaniu programu z Natalią Kukulską i rzuciła wszystkich na kolana swoją interpretacją piosenki "Dłoń". Choć wróżono jej gigantyczną karierę, dziś niewiele osób wie, czym obecnie zajmuje się Georgina Tarasiuk.

Georgina Tarasiuk przed laty wygrała "Szansę na sukces". Chciała reprezentować Polskę na Eurowizji

Po fenomenalnym występie w "Szansie na sukces" Georgina Tarasiuk została zasypana propozycjami współpracy. Śpiewała nawet u boku samej Violetty Villas. Szybko pojawiła się też propozycja wydania albumu, który ukazał się w 2002 roku. Płyta zatytułowana imieniem artystki, jest do dziś zresztą jej jedynym solowym krążkiem. Rok później, zaledwie 13-letniej wówczas Georginie Tarasiuk, udało się zakwalifikować do polskich eliminacji do Eurowizji. Choć miała z pewnością ogromne szanse, aby powtórzyć sukces Edyty Górniak, organizatorzy ostatecznie nie pozwolili jej brać udziału w preselekcjach. Regulamin mówi bowiem jasno, że uczestnicy konkursu muszą mieć minimum 16 lat. W tym okresie o Georginie Tarasiuk cały czas było głośno w mediach. O jej niezwykłym głosie mówili wszyscy. Wokalistka po latach udzieliła wywiadu "Wysokim Obcasom", w którym przyznała, że choć występowanie było spełnieniem jej marzeń, nie do końca radziła sobie z popularnością.

Zdarzyła mi się historia, która jest spełnieniem snów, a wielkie marzenie dziecka, aby śpiewać i być na scenie, się ziściło. Chociaż wszystko miało swoje dobre i złe strony. Z dzisiejszej perspektywy wiem, że dorastanie w mniejszym mieście, gdzie wszyscy wiedzą, że występowałam w "Szansie na sukces", było dla mnie trudne - przyznała.

Georgina Tarasiuk z Piotrem Rubikiem

Georgina Tarasiuk wywołała medialne zamieszanie w 2005 roku, gdy na swojej stronie opublikowała anglojęzyczną wersję piosenki Virgin "Dwie bajki". Zaczęto wówczas spekulować, że utwór miał być przeznaczony dla zwyciężczyni "Szansy na sukces", a Doda sprzątnęła jej go sprzed nosa. Do sprawy odniósł się kompozytor "Dwóch bajek", Tomasz Lubert. "Nagrałem ten utwór w formie demo z dwiema różnymi wokalistkami, jedną z nich była właśnie Georgina Tarasiuk. Nie będąc jednak zadowolony z poziomu artystycznego wykonania żadnej z tych artystek, postanowiłem przeznaczyć tę kompozycję na trzeci album Virgin "Ficca". Doda gwarantowała bowiem najlepszy efekt końcowy, który w istocie został osiągnięty" - pisał na stronie internetowej zespołu.

Georgina Tarasiuk do dziś rozwija karierę muzyczną

Choć Georgina Tarasiuk nie odniosła może sukcesu na miarę Dody, to z muzyki absolutnie nie zrezygnowała. Śpiewaniem zajmuje się do dziś, a w 2018 roku wraz z Piotrem Lewańczykiem stworzyła duet pod nazwą Blauka. Tarasiuk śpiewa i tworzy teksty, a Lewańczyk jest kompozytorem i producentem muzycznym. Zwyciężczynię "Szansy na sukces" do dziś można oglądać na żywo na niewielkich, klubowych koncertach. Jak się zmieniła? Zdjęcia Georginy Tarasiuk znajdziecie w galerii na górze strony.