Anna Czartoryska-Niemczycka i Michał Niemczycki są małżeństwem od 2013 roku. Para rzadko jednak wypowiada się na temat swojej relacji. Aktorka aktywnie działa w mediach społecznościowych. Kadry z ukochanym pojawiają się jednak sporadycznie. Na profilu na Instagramie znajdziemy więcej ujęć związanych z karierą zawodową Czartoryskiej. Ostatnio jednak zakochani zaskoczyli internautów. W sieci pojawiło się nagranie z romantycznej sesji zdjęciowej.

Anna Czartoryska-Niemczycka w objęciach męża. Podzieliła się czułymi momentami z ukochanym

Anna Czartoryska-Niemczycka dotychczas nigdy nie udzieliła wywiadu wraz z mężem. Tym razem postanowiła jednak to zmienić. Na profilu na Instagramie wyznała, że zrobiła wyjątek dla magazynu "Pani". Z tego względu aktorka i jej ukochany zdecydowali się na wspólną sesję. Miała subtelny charakter. Na ujęciach zza kulis można zauważyć, że para nie szczędziła sobie czułości. Czartoryska przyznała, że jest bardzo zadowolona. Zdjęcia będą dla niej świetną pamiątką na dziesięciolecie ślubu, które świętowała wraz z mężem kilka miesięcy wcześniej. "(...) Postanowiliśmy zrobić wyjątek. To dla nas okazja by przez chwilę poleżeć w jasnych swetrach na białej kanapie. W prawdziwym życiu już dawno bylibyśmy upaćkani sosem pomidorowym albo kaszką z owocami" - napisała żartobliwie aktorka. Przy okazji dodała, że z Michałem Niemczyckim startuje w plebiscycie Srebrne Jabłka 2023. Jest to konkurs, w którym czytelnicy "Twojego stylu" głosują na ulubioną parę roku. Więcej zdjęć pary znajdziecie w galerii na górze strony.

Anna Czartoryska-Niemczycka i Michał Niemczycki poznali się w wyjątkowych okolicznościach. Oboje o tym zapomnieli

Jakiś czas temu Anna Czartoryska-Niemczycka wyznała, w jaki sposób poznała ukochanego. Okazało się, że para spotkała się znacznie wcześniej, niż myślała. Oboje jednak tego nie pamiętają. "Podobno poznaliśmy się na obiedzie z okazji urodzin mojej mamy w hotelu Bryza, gdy byliśmy nastolatkami. Żadne z nas tego nie pamięta" - wyznała aktorka w jednym z wywiadów. 12 lat po tym wydarzeniu zakochani poznali się oficjalnie. To właśnie wtedy między nimi zaczęło iskrzyć. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Anna Czartoryska-Niemczycka z mężem na górskim szlaku. Fani nie mogą przestać się zachwycać

Anna Czartoryska-Niemczycka i Michał Niemczycki Kapif