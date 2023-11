Anna Lewandowska dała się poznać jako trenerka fitness. Szybko zyskała również miano celebrytki oraz influencerki. Wraz z ukochanym Robertem Lewandowskim tworzy jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Lewandowska jest również właścicielką kilku biznesów. Nic zatem dziwnego, że kobieta pozwala sobie na kosztowne wydatki. Celebrytka słynie z całkiem drogiego gustu. Ostatnio opublikowała InstaStories, na którym zaprezentowała się w czarnej koszulce. Na pozór nie było to nic dziwnego. Później spojrzeliśmy na wysoką cenę ubrania.

Anna Lewandowska pozuje na profilu na Instagramie. Zwykły T-shirt? Spójrzcie na cenę

Anna Lewandowska aktywnie działa w mediach społecznościowych. To właśnie w taki sposób komunikuje się z fanami. Na profilu na Instagramie śledzi ją prawie sześć milionów obserwatorów. Nie da się ukryć, że celebrytka charakteryzuje się nienagannym stylem. Na różnych platformach powstają profile, które informują fanów, skąd pochodzą niektóre ubrania Lewandowskiej. W ostatnim czasie kobieta nagrała relację, mając na siebie zwykłą, czarną koszulkę. Jak się okazało, ubranie wyglądało "zwyczajnie" tylko na pierwszy rzut oka. W rzeczywistości był to T-shirt luksusowej marki Celine. Aby móc odtworzyć stylizację Lewandowskiej, trzeba wydać aż 2500 złotych. Właśnie tyle kosztowała koszulka. Nie jest to pierwszy raz, gdy trenerka fitness pokazała, że gustuje w tej marce. Jakiś czas temu zaprezentowała się w "tańszym", białym T-shircie za jedynie 1700 złotych. Co uważacie? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

To nie pierwszy raz, gdy Anna Lewandowska wydała krocie na ubranie. Trenerka fitness ma kosztowny gust

Anna Lewandowska uwielbia ubrania prosto od projektantów mody. Ceni sobie również kosztowne dodatki. Jakiś czas temu opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie w różowych okularach przeciwsłonecznych. I tym razem pokazała, że lubuje się w marce Celine. O dziwo, akcesorium jest znacznie tańsze, niż T-shirty trenerki fitness. Okulary kosztowały 300 euro, co można przeliczyć na około 1400 złotych. Dużo czy mało? ZOBACZ TEŻ: Anna Lewandowska w zabójczych obcasach w "Dzień dobry TVN". Mówi o nastroju Roberta przed meczem

T-shirt Anny Lewandowskiej fot. www.celine.com