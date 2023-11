Marcin Hakiel od niedawna tworzy nowy związek. Jego ukochana Dominika - w przeciwieństwie do pierwszej partnerki, z którą spotykał się po rozstaniu z Katarzyną Cichopek - zgadza się na to, by tancerz pokazywał jej wizerunek na Instagramie. Na tym nie koniec, bo kobieta towarzyszyła ostatnio Hakielowi na salonach. Celebryta zabrał ją na premierę filmu "Horror Story" i zachowywał się jak prawdziwy dżentelmen. Teraz Marcin Hakiel pokazał, jak spędza czas wolny z ukochaną i swoimi dziećmi.

Zobacz wideo Marcin Hakiel pokazał swój trening

Marcin Hakiel chwali się czasem spędzonym z partnerką i dziećmi

Marcin Hakiel w niedzielę 19 listopada na InstaStories opublikowała zdjęcia z rodzinnego spaceru. Okazuje się, że towarzyszyli mu syn Adam i córka Helena, którymi opiekuje się naprzemiennie z Katarzyną Cichopek. Pociechy tancerza zdążyły już poznać nową ukochaną ojca. Wygląda na to, że dobrze się z nią dogadują. Wykorzystali fakt, że w Warszawie spadł śnieg i ulepili nawet małego bałwana. Później przyszedł czas na wspólne selfie. Co ciekawe na zdjęciu widać więcej dzieci. Prawdopodobnie to córki Dominiki z poprzedniego związku, które również wyglądały na zadowolone z szaleństw na śniegu. "To był dobry dzień" - podpisał zdjęcie Marcin Hakiel, oznaczając pod nimi instagramowe konto ukochanej (zdjęcia znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu). Przypomnijmy, że Hakiel już wcześniej mówił, jak Dominika dogaduje się z Adamem i Heleną. "Z synem słuchają podobnej muzyki, więc idealnie. Z córką też wszystko okej. Nie budujmy tutaj, nie wiadomo jakiej historii. To nowa relacja, moje dzieci też są już duże, syn ma już 14 lat, córka w grudniu będzie miała dziesięć, więc to nie jest tak, że ktoś specjalnie musi się nimi zajmować" - mówił Pudelkowi.

Marcin Hakiel już po ślubie?

Od jakiegoś czasu fani celebryty spekulowali, że ten mógł już wziąć cichy ślub z Dominiką. W końcu jeden z internautów wprost zapytał o to Marcina Hakiela. "Pobraliście się?" - napisał w komentarzach na Instagramie. Co ciekawe tancerz postanowił odpowiedzieć na tę zaczepkę. "Jeszcze nie" - odpisał. Jak widać ślubu nie było, ale zakochani znaleźli inny - bardzo wyrazisty sposób - by wyznać sobie miłość. Zaszaleli i zafundowali sobie tatuaże. Zobaczcie sami.

Marcin Hakiel z Dominiką na premierze filmu Marcin Hakiel z Dominiką na premierze filmu, KAPiF