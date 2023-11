Małgorzata Foremniak nie unika ścianek, na których pozuje do zdjęć w pełnym makijażu i przemyślanych stylizacjach. I tak ostatnio pojawiła się na premierze spektaklu "Wstyd" w teatrze SpektakLove w niebanalnym, zwracającym uwagę garniturze w kratę. Aktorka prezentowała się w nim znakomicie. Foremniak nie ma jednak też problemu z tym, by pokazać się publicznie bez makijażu. Tylko spójrzcie na jej instagramowe zdjęcie.

Małgorzata Foremniak bez makijażu i z siwymi włosami

Małgorzata Foremniak od dawna stawia na naturalność i widać, że sprawia jej to dużą przyjemność. Aktorka, którą widzowie przed laty pokochali za rolę doktor Zosi w "Na dobre i na złe", jest świadoma swojej kobiecości i niebanalnej urody. Doskonale więc czuje się w wersji saute, co udowodniła, publikując na Instagramie kadr, na którym uśmiechnięta pozuje bez grama makijażu. Jej skóra jest promienna i pełna życia. Ponadto aktorka nie przejmuje się wcale tym, że na głowie pojawiają się pierwsze siwe pasma włosów. "Zadowolenie z powodu zadowolenia jest wysoce odżywcze" - podpisała najnowszą fotografię, na której uśmiecha się do obiektywu. Po więcej zdjęć aktorki zapraszamy do galerii, która znajduje się w górnej części artykułu.

Małgorzata Foremniak pokazała się w naturalnej wersji, a fani komentują

Pod zdjęciem pojawiło się wiele komentarzy. Fani aktorki nie kryli zachwytu i kompletowali byłą już jurorkę programu "Mam talent!"."Pani Małgosiu, kocham pani naturalność", "Jak miło popatrzeć na piękną naturalną kobietę", "Jak ja lubię te pani zdjęcia z prawdziwym uśmiechem z serducha i bez make-upu" - pisali. Zdjęcie przypadło też do gustu Agnieszce Dygant, która skomentowała je lakonicznym "Małgoś" okraszonym emotikoną serca.

Małgorzata Foremniak znika z "Mam talent!"

Przypomnijmy, że Małgorzata Foremniak nie zasiądzie w fotelu jurora w 15. edycji show. Po 14 latach rozstaje się z formatem, ale wygląda na to, że nie rozpacza z tego powodu. "Małgorzata Foremniak była jurorką w 'Mam talent!' przez 14 lat. Teraz chce się skupić na dalszej karierze dramatycznej. Była już rola w 'Sonacie', a za chwilę premiera ambitnego serialu 'Krew' z nią w głównej roli. Małgosia była bardzo lubianą jurorką i wielka szkoda, że jej nie będzie, ale czekamy z niecierpliwością na nowe projekty" - powiedziała Plotkowi Anna Michałowska, osoba z PR-u Małgorzaty Foremniak. Dodajmy, że z programem pożegnał się też Jan Kliment. Na fotelu jurorów widzowie zobaczą teraz z kolei Julię Wieniawę, Marcina Prokopa i Agnieszkę Chylińską. Duet Szymona Hołowni i Marcina Prokopa ma zastąpić Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski.