Schreiber napisała do kurator Nowak. Ludzie wytknęli jej kontrowersyjny fakt z życiorysu

Marianna Schreiber lubi wdawać się w dyskusje na platformie X (dawniej Twitter). Tym razem żona polityka PiS-u nie przeszła obojętnie obok wpisu małopolskiej kurator oświaty - Barbary Nowak, która ostatnio pochyliła się nad tematem roli kobiet w poprawności politycznej. "Polityczna poprawność jest ideologicznym wymysłem, nie ma nic wspólnego z logiką, rozumem, naturą ludzką. Ofiarami w tym ogłupiającym procederze są głównie kobiety, które dały sobie odebrać godność matki i żony, jako strażniczek życia i ogniska domowego. Blichtr zamiast szczęścia" - napisała.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie poglądy ma Marianna Schreiber? "Musimy się przestać szufladkować"

Marianna Schreiber uważa, że wiele kobiet zatraca się w przyjemnościach

Marianna Schreiber w mediach społecznościowych jawi się jako ekspertka od wszystkiego. Najbardziej jednak lubi poświęcać swoją uwagę kwestiom politycznym czy sprawom kobiet, więc trudno się dziwić, że jej uwagę przyciągnął wpis Barbary Nowak. "Pani Barbaro, poprawność polityczna nie ma z tym nic wspólnego, jest to bowiem naturalny skutek procesu zwanego emancypacją. Jako kobieta, która jest matką i żoną (dla mnie rodzina to najwyższa wartość), uważam, że to zawsze jest kwestią indywidualnych wyborów każdej z nas" - stwierdziła Schreiber i rozwinęła swoją myśl. "Tak samo uważam, że kwestia szczęścia i tego co komu je daje, jest całkowicie kwestią indywidualną. Oczywiście, można nad tym boleć i rozdzierać szaty nad zepsuciem moralnym, ale według mnie w coraz bardziej zindywidualizowanym i zatomizowanym społeczeństwie, jest to coś naturalnego" - dodała.

Oczywiście są granice wyzwolenia, które lewicowe środowiska permanentnie przekraczają i powodują, że wiele kobiet zatraca się w doczesnych przyjemnościach nie patrząc na takie wartości jak macierzyństwo, rodzina - napisała Marianna Schreiber.

Marianna Schreiber https://www.youtube.com/watch?v=tVz9mMheRro, https://www.instagram.com/marysiaschreiber/

Schreiber poszła do "Top model" bez wiedzy męża

Jeden z internautów - chcąc zbić tezę Schreiber - przypomniał Mariannie jej udział w "Top model", w którym celebrytka nie pokazała się jako skromna osoba czy roznegliżowane zdjęcia, którymi się kiedyś dzieliła w sieci. Czyżby Marianna nie przemyślała do końca swojego wpisu, stając się przypadkiem jego antytezą? "A te występy w 'Top Model', to była skromność i pokora, matki i żony, czy parcie na szkło? - czytamy w komentarzach. Póki co Marianna Schriber nie odpowiedziała na ten komentarz, ale faktem jest, że do udziału w "Top model" - uznawany w sieci przez internautów za kontrowersyjny - nie lubi wracać. Przypadek? Przypomnijmy, że żona polityka Łukasza Schreibera pojawiła się na castingu do programu "Top Model" bez wiedzy męża. Był to 2021 rok. "Maskara, mąż mnie zabije. On nic nie wie i nie wydaje mi się, że do końca by we mnie uwierzył" - mówiła na castingu.