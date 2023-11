Mimo że związek Shakiry i Gerarda Pique zakończył się półtora roku temu, to echa rozstania jednej z najpopularniejszych par w show-biznesie nie milkną. - Z przykrością potwierdzamy, że się rozstajemy. W trosce o dobro naszych dzieci, które są dla nas najwyższym priorytetem, prosimy o poszanowanie prywatności. Dziękujemy za wyrozumiałość - oznajmiła Shakira w czerwcu 2022 roku. Para rozeszła się w atmosferze burzliwych emocji. Nie obyło się również bez publicznego prania brudów. Wokalistka wypuściła hitowy singel, w którym ośmieszyła byłego partnera. Utwór tak bardzo przypadł do gustu fanom i ekspertom, że światowej sławy piosenkarka otrzymała za niego nagrodę na gali Latin Grammy.

Shakira wypuściła piosenkę po rozstaniu. Ten kawałek podbił światowe listy przebojów

W styczniu bieżącego roku kolumbijska piosenkarka nagrała diss na byłego partnera. Kawałek błyskawicznie zdobył w sieci ogromną popularność. Na YouTubie zgromadził już prawie 650 milionów wyświetleń. W pewnym momencie piosenka znajdowała się na pierwszym miejscu na Spotify. - Nie wracam z tobą, a co do mnie: nie płacz ani nie błagaj mnie. Zrozumiałam, że to nie moja wina, że cię krytykują. Ja tylko tworzę muzykę, przepraszam, że cię olałam. Zostawiłeś mnie z teściową jako sąsiadką. Z prasą u drzwi i długiem w skarbówce - brzmi fragment utworu. "To moje katharsis i moja terapia, ale to także terapia wielu ludzi. Wiem, że jestem głosem wielu ludzi i nie jestem pretensjonalna, po prostu jestem realistą. Użyczam swojego głosu wielu kobietom, które być może również chciały powiedzieć to samo, co ja, ale nie miały na to wystarczającej pewności siebie" - mówiła piosenkarka w wywiadzie dla portalu billboard.com.

Shakira otrzymała nagrodę za diss na Pique. Statuetkę wręczył jej dawny kolega byłego partnera

W trakcie gali Latin Grammy odbywającej się w Sevilli piosenka Shakiry we współpracy z producentem muzycznym Bizzrapem otrzymała miano najlepszego utworu 2023 roku. Co ciekawe, nagrodę artystce wręczył nie kto inny, jak Sergio Ramos, były środkowy obrońca Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii, który lata temu razem z Gerardem Pique występował w narodowych barwach. W tamtych czasach obaj piłkarze darzyli się wzajemnym szacunkiem i sympatią. Jednak od kilku lat nie żyją ze sobą w zgodzie. Można jedynie przypuszczać, że Gerard Pique nie był przeszczęśliwy, gdy zobaczył, od kogo jego była partnerka otrzymała statuetkę. Shakira zdobytą nagrodę zadedykowała dzieciom. Zwróciła się też do hiszpańskiej publiczności. - Chcę także podzielić tą nagrodą z moimi fanami z Hiszpanii, którzy byli ze mną w dobrych i złych chwilach - powiedziała Kolumbijka.