Danuta Martyniuk przez pewien czas trzymała się z dala od show-biznesu. Mało kto wiedział, kim tak naprawdę jest ukochana Zenka Martyniuka. Od niedawna jednak kobieta coraz częściej pojawia się w blasku fleszy. Nie ukrywa, że przeszła pokaźną metamorfozę. Jakiś czas temu Danuta Martyniuk zrzuciła zbędne kilogramy. Zafundowała sobie również kilka zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Zmieniła również styl ubierania. Ukochana króla disco-polo coraz częściej stawia na odważne stylizacje, które idealnie podkreślają jej figurę. Ostatnio pochwaliła się strojem, w którym podbiała Stany Zjednoczone.

Danuta Martyniuk zaskoczyła stylizacją w Stanach Zjednoczonych. Jeden element wszystko popsuł

Obecnie Zenek Martyniuk wraz z ukochaną przebywają w Stanach Zjednoczonych. To właśnie za oceanem odbywa się Festiwal Disco Polo. Niedawno żona muzyka towarzyszyła mu w New Jersey. Fani doczekali się nawet zdjęcia z wyjątkowego wyjazdu. W grupowym ujęciu uczestniczyło kilkanaście osób. Nie da się jednak ukryć, że wzrok przyciąga Danuta Martyniuk. Kobieta postawiła na krótką, skórzaną spódniczkę, czarne rajstopy oraz skórzane kozaki na słupku. Odważne elementy garderoby połączyła ze... świątecznym, nieco babcinym swetrem. Nie da się ukryć, że górna część garderoby żony gwiazdora nie do końca pasuje do całego stroju. Co sądzicie? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Ekspert o włosach Danuty Martyniuk. Nie ma złudzeń

Jakiś czas temu Danuta Martyniuk kompletnie zmieniła fryzurę. Zdecydowała się rozjaśnić włosy i obecnie jest blondynką. Jest to znaczna odmiana, zważając na to, że kobieta zwykle stawiała na ciemny odcień pukli. Co na to ekspert? Nie ma dobrych wieści. (...) Niestety nie wyszła na tym najlepiej. Mocno rozjaśnione pasma przy twarzy wyglądają po prostu sztucznie i zupełnie nie współgrają z urodą Danuty. W uczesaniu brakuje przysłowiowego wiatru i naturalności - wyznał stylista Michał Musiał. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Danuta Martyniuk nie była na ślubie syna. Zapytana o ukochaną Daniela, nie wiedziała, gdzie podziać oczy

Danuta Martyniuk, Zenon Martyniuk KAPiF.pl