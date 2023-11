Krzysztof Bosak to polityk działający w Konfederacji znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. Pewien czasu temu głośno było na temat jego licznych nieobecności na posiedzeniach Sejmu. Bosak jest w tym zakresie rekordzistą, o czym możecie przeczytać tutaj. Co natomiast słychać w jego życiu prywatnym? Polityk powitał na świecie wraz z żoną, Kariną Bosak, córkę. Radosną wiadomość para obwieściła na X (dawniej Twitterze). Co wiadomo o sprawie?

REKLAMA

Krzysztof Bosak i Karina Bosak wstawili zdjęcie z nowo narodzoną córką

"Jest już z nami po tej stronie, Emilia Maria! Wdzięczni i szczęśliwi wracamy do domu" - napisała Karina Bosak pod zdjęciem, na którym pozuje z dzieckiem na ręku. Obok nich siedzi uśmiechnięty Krzysztof Bosak. Pod postem rodziny nie brakuje komentarzy. Internauci z X (dawniej Twittera) przesyłają gratulacje. Co ciekawe, małżonkowie mają już dwóch synów, Artura Maksymiliana oraz Daniela Ksawerego. Kiedy para w 2020 roku spodziewała się syna, przyszły ojciec poinformował, że jego rodzina się powiększy na antenie programu "Sedno sprawy" Radia Plus. Wszystko dlatego, że u jego boku pojawiła się wówczas żona z wyraźnie zarysowanym ciążowym brzuchem. - Tak, to prawda - moja żona jest w ciąży - powiedział Krzysztof Bosak na wizji. To już siódmy miesiąc! Małżonka czuje się dobrze. Będzie chłopiec, ale imienia jeszcze nie wybraliśmy. Jako przyszły ojciec jestem bardzo szczęśliwy - usłyszeli wówczas słuchacze radia.

Krzysztof Bosak mówi o różnicy między klapsem a biciem dziecka

O stanowisku polityka w tej sprawie głośno było już dwa lata temu. Według Bosaka "stosowania klapsów" i "bicie dzieci" to "dwie różne rzeczy, co jest zrozumiałe dla każdego normalnego człowieka". Co więcej wspomniał na ten temat? "Poprawny politycznie chórek od 'klaps=bicie' powinien pójść dalej w swoim pedagogicznym rewizjonizmie i postulować zakazania prowadzenia za rękę, potrząsania, przytrzymywania, kładzenia do łóżka, wkładania do wanny, zatrzymywania i zamykania w pokoju. To wszytko formy przemocy!" - oznajmił Bosak na X (dawniej Twitterze). Po zdjęcia dotyczące tematu artykułu zapraszamy do galerii.