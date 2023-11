Martyna Wojciechowska nigdy nie ukrywała, że lubi chodzić bez makijażu. Wielokrotnie podkreślała, że pokazywanie swojej twarzy w naturalnej odsłonie nie stanowi dla niej żadnego problemu. Po raz kolejny zaprezentowała się właśnie w taki sposób. Wojciechowska aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie publikuje dużo prywatnych zdjęć. Na profilu na Instagramie jej poczynania śledzi ponad dwa miliony użytkowników. Podróżniczka wrzuciła właśnie post poświęcony kotom. Przy okazji pokazała, jak wygląda o poranku.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Wieniawa o medycynie estetycznej. "Nie mam problemu, że dziewczyny coś sobie poprawiają"

Martyna Wojciechowska o poranku. Zdjęcia bez makijażu to dla niej żaden problem

Martyna Wojciechowska wielokrotnie udowadniała, że ma do siebie ogromny dystans i nie raz podkreślała, że makijaż nie ma dla niej większego znaczenia. - (...) Oczywiście makijażystki używają tych wszystkich podkładów, korektorów i tak dalej, natomiast ja rzeczywiście używam tylko pudru, czasem pudru matującego. Używam odrobiny cienia do powiek, tuszu do rzęs i koniec. I ja tak na przykład mogę pójść na czerwony dywan, by odebrać nagrodę - mówiła kilka lat temu na filmiku z influencerką Red Lipstick Monster. Wojciechowska po raz kolejny udowodniła, że bez makijażu czuje się świetnie. Ostatnio opisała fanom, jak wygląda życie z kotami. Pochwaliła się uroczym zdjęciem z pupilami o poranku. Na fotografii zaprezentowała się tuż po przebudzeniu, w naturalnej odsłonie. Co sądzicie? Więcej zdjęć Martyny Wojciechowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Nie tylko Martyna Wojciechowska. Inne gwiazdy też z chęcią pozują w naturalnej odsłonie

Martyna Wojciechowska nie jest jedyną gwiazdą, która bez wahania pokazuje się bez makijażu. Inne celebrytki też lubią swoją naturalną wersję. Wśród nich znajduje się między innymi Agata Młynarska. Często zachęca kobiety do samoakceptacji. "Na tych zdjęciach widzicie mnie bez filtru. Dłuższy czas nie odwiedzałam fryzjera, kosmetyczki, speców od urody i dobrego wyglądu (...)" - pisała kiedyś pod jednym ze zdjęć w mediach. Innym przykładem jest Sylwia Bomba, która wprost przyznała, że długo nie akceptowała się bez makijażu. "Kiedyś bym nigdy się tak nie pokazała, nie wyszłabym nawet z domu. Dzisiaj moja pewność siebie wynika z zupełnie z czegoś innego" - wyznała. Więcej o naturalnych odsłonach gwiazd przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Magda Mołek na wakacjach. Zrezygnowała z makijażu. Spójrzcie jak wygląda. Zdumiewające

Martyna Wojciechowska fot. kapif.pl