Aleksandra Żebrowska to żona Michała Żebrowskiego. Znana para wychowuje czwórkę dzieci, a kulisy z życia zabieganej mamy możemy zobaczyć na jej Instagramie. Profil Żebrowskiej słynie ze szczerych zdjęć, w których nie brakuje dystansu do siebie. Tym razem ukochana aktora wstawiła kadry zrobione przez paparazzi. W humorystyczny sposób opisała zdjęcia, na których widać jej charakterystyczne buty.

Aleksandra Żebrowska przyłapana przez paparazzi. Widać, na jakie obuwie postawiła tej jesieni

Temperatury w Polsce stają się coraz niższe, a to oznacza jedno - czas wyciągnąć z szafy cieplejszą odzież i buty. Kolejny rok trendują buty emu, które pasują do eleganckich i sportowych stylizacji. Za tę uniwersalność ceni je wiele kobiet, w tym Aleksandra Żebrowska, która została ostatnio przyłapana w takim obuwiu. "Shoot day vs. sh*t day [dzień sesji vs. okropny dzień - przy. red.]" - oznajmiła na Instagramie pod najnowszymi zdjęciami. Pierwsza fotografia ukazuje Żebrowską w makijażu na planie zdjęciowym. Kolejne zdjęcia pochodzą natomiast od paparazzi. Widać na nich influencerkę w naturalnej odsłonie, która prowadzi rozmowę telefoniczną. Jeden z fanów zwrócił uwagę na buty Żebrowskiej, co musiał zaznaczyć w komentarzu. "Pani wygląda świetnie, tylko te buty emu. Moja żona też miała… spaliłem" - napisał. Po zdjęcia Żebrowskiej zapraszamy do galerii.

Aleksandra Żebrowska Aleksandra Żebrowska przyłapana przez paparazzi, KAPiF.pl

Aleksandra Żebrowska dostaje komentarze, że jest "zaniedbana". Joanna Koroniewska została do niej porównana

Żona Michała Żebrowskiego nie ukrywa, że otrzymuje niemiłe komentarze dotyczące jej wyglądu. Ostatnio Joanna Koroniewska została do niej porównana na Instagramie. "Pani to taki typ jak Zborowska i Żebrowska. Totalne zaniedbanie i non stop głupie miny. Kiedy nowa rola?" - napisał jeden z internautów. Aktorka postanowiła nie czekać z odpowiedzią na nieelegancki komentarz. "W lutym zapraszam do kina na moją premierę. A co do wymienionych zacnych koleżanek - naprawdę, przysięgam, my się myjemy, i to często" - oznajmiła Koroniewska. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

