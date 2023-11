Mąż polskiej biegaczki narciarskiej zginął na terenie Szwajcarii podczas próby zdobycia wszystkich 82 alpejskich czterotysięczników. Wspinacza pokonała lawina. Osamotnił tym samym żonę i syna Hugo, którym Kowalczyk dzielnie się opiekuje. Sportsmenka pokazuje na Instagramie, jak wygląda rzeczywistość bez męża. Jesteście ciekawi, jakie miejsce ostatnio odwiedziła z Hugo?

Justyna Kowalczyk w Tatrach z synem. Wybrała miejsce pełne wspomnień

Sportsmenka pokazała na InstaStories, jak jej syn przemierza górską ścieżkę na terenie Tatrzańskiego Cmentarza Symbolicznego pod Osterwą. To w tym miejscu umieszczono tablicę upamiętniającą Kacpra Tekielego. Widnieje na niej Matterhorn, czyli ulubiona góra wspinacza. Ponadto możemy dostrzec na tablicy kota, który również ma symboliczne znaczenie - Tekieli darzył ogromną czułością koty i regularnie o nie dbał. Kowalczyk ponadto postanowiła umieścić na tablicy ważny napis "Nie żył za karę", który przypomina o tym, że jej mąż korzystał z możliwości, jakie oferowało mu życie. Na Tatrzański Cmentarz Symboliczny sportsmence jest się łatwiej dostać niż do Gdańska, gdzie spoczywa Kacper Tekieli. Kowalczyk może odwiedzać w ten sposób miejsce kojarzące się z mężem znacznie częściej.

Justyna Kowalczyk Justyna Kowalczyk z synem w Tatrach, foto: instagram.com

Justyna Kowalczyk w poruszającym przemówieniu o mężu

- Byłam żoną alpinisty. Nie unikaliśmy trudnych rozmów, żadne z nas nie uciekało od śmierci. Byliśmy świadomi, co może się wydarzyć. Chciał wejść na wszystkie czterotysięczniki przed "czterdziestką". Jestem szczęściarą, że mogłam mu towarzyszyć w tym wszystkim i być obok niego. Miałam czas się z nim pożegnać. Ma wspaniałych przyjaciół. Nigdy nie zapomnę, jak rzuciliście wszystko i pojechaliście szukać mojego męża - mówiła Kowalczyk podczas pogrzebu Kacpra Tekielego w Gdańsku. Postanowiła ponadto wspomnieć o Hugo. - Wiem, że Kacper dla was zrobiłby to samo. Będziemy żyć tak, jak nauczył nas Kacper. Będziemy jeździć i zdobywać świat. Hugo miał cudownego tatę - dodała sportsmenka. Zdjęcia dotyczące tematu artykułu są dostępne w naszej galerii na górze strony.

Kacper Tekieli Kacper Tekieli z synem Hugo, foto: instagram.com