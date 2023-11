Natalia Kukulska dała się poznać jako wyjątkowa piosenkarka. Córka zmarłej tragicznie Anny Jantar odziedziczyła po mamie ogromny talent. Dzięki niemu udało jej się zrobić karierę muzyczną. Szczęście znalazła również w życiu prywatnym. Artystka w 2000 roku wyszła za Michała Dąbrówkę. Para ma troje dzieci: 23-letniego Jana, 18-letnią Annę i sześcioletnią Laurę. Romantyczna relacja małżonków zaczęła się w 1999 roku. Do dziś zakochani pielęgnują swój związek. Niedawno Kukulska wyznała jednak, że nie zawsze było kolorowo. Opowiedziała o trudnych momentach, które są już za nią.

Natalia Kukulska szczerze o kryzysie w związku. Opowiedziała, z czym musiała się zmierzyć

Natalia Kukulska rzadko kiedy opowiada o życiu prywatnym. Częściej chwali się zdjęciami z rodziną w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie znajdziemy dużo fotografii z mężem. Ostatnio piosenkarka udzieliła wywiadu magazynowi "Pani". Wyznała, że jakiś czas temu w jej małżeństwie pojawił się kryzys. "Bardzo długo nasz związek był bezproblemowy. Dłużej, niż zazwyczaj to bywa. W ogóle się nie kłóciliśmy, łatwo było nam się we wszystkim dogadywać naturalnie. Potem z prozą życia pojawiły się różne kryzysy, różnice, niedomówienia" - czytamy. Dodała, że ani ona, ani jej mąż nie przestali walczyć o swoją relację. Do samego końca starali się dojść do porozumienia. W końcu im się to udało. Kukulska wyznała, że te sytuacje pokazały jej, że praca nad lepszym związkiem tak naprawdę nigdy się nie kończy. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Pojawiały się sytuacje, które mogły nas zgubić, ale zawsze zdarzało się coś, co rozwiewało chmury. Jakby czuwała nad nami opatrzność. Nadal nie mam wątpliwości, że nasza relacja nieustannie wymaga od nas pracy i uważności - zdradziła Kukulska w wywiadzie dla "Pani".

Natalia Kukulska, Michał Dąbrówka fot. KAPiF.pl

Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka byli u terapeuty. Wizyty pomogły im wyjść z kryzysu

Natalia Kukulska opowiedziała również o problemach w małżeństwie na ostatniej płycie. Wówczas wyznała, że czasem warto skorzystać z pomocy specjalisty. Rozwiązywanie niektórych problemów może być łatwiejsze, gdy małżonkom doradza ekspert. Często wizyty mogą pokazać zakochanym, jak lepiej się zrozumieć i pokonywać przeciwności losu. "Dla związku takim tłumaczem może być terapeuta, który pomoże bez emocji przejść przez to, co naprawdę się wydarzyło, a nie to, co domniemamy. W poprawianiu czy ratowaniu związku wszystkie chwyty są dozwolone" - dodała wokalistka w wywiadzie.