Hollywood zachwycał się historią powrotu Jennifer Lopez i Bena Afflecka, a polscy odbiorcy mogą inspirować się historią Mai Sablewskiej i Wojciech Mazolewskiego. Zakochani przez lata się rozstawali, aby potem do siebie wróćić. Ich wiązek oficjalnie zakończył się w 2016 roku, rozpadając się podobno z powodu zdrady, której miał dopuścić się muzyk jazzowy. Mazolewski nie chciał się wypowiadać na temat byłej partnerki i przez jakiś czas spotykał się nawet z aktorką Katarzyną Zawadzką. Sablewska udzieliła wówczas wywiadu, w którym zapewniła, że rozstanie to była dobra decyzja. Wkrótce okazało się, że uczucie wygrało.

Maja Sablewska i Wojciech Mazolewski tworzyli najbardziej stylową polską parą

Historia związku Sablewskiej i Mazolewskiego sięga 2011 roku, kiedy pojawiły się pierwsze medialne wzmianki o ich uczuciu. Zakochani szybko zostali okrzyknięci przez polską prasę najbardziej stylową parą i doszło nawet do zaręczyn. Niestety, do ślubu wówczas już nie, a po jakimś czasie zaczęły pojawiać się plotki o ich rozstaniu. Kiedy obydwoje potwierdzili smutne doniesienia, muzyk zaczął się spotykać z aktorką Katarzyną Zawadzką, a stylistka mody miała wejść w relację z Tomaszem Grabowskim. - Najważniejsza dla kobiety powinna być miłość do samej siebie. Zrozumiałam to dopiero podczas terapii. Dopiero wtedy jesteśmy gotowe, by prawdziwie pokochać mężczyznę - mówiła refleksyjnie w ramach wywiadu dla magazynu "Gala".

Maja Sablewska i Wojciech Mazolewski wrócili do siebie po trzech latach

Ku zaskoczeniu mediów para po trzech latach rozłąki wróciła do siebie. Zakochani w 2019 roku opublikowali wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych, rozwiewając przy tym wszelkie wątpliwości. Sablewska i Mazolewski spędzili Sylwestra w Los Angeles, wspólnie wkraczając w 2020 rok. Na zarzuty, że nie powinno wchodzić się do tej samej rzeki, Sablewska odpowiada rzeczowo. - Ja mam pytanie: czy ta rzeka jest faktycznie taka sama? Dla mnie najważniejsze jest to, że rzeka płynie i nigdy nie jest taka sama, więc to przysłowie może u niektórych się sprawdza, u mnie się nie sprawdziło. Jest naprawdę dobrze - powiedziała miłośniczka mody w wywiadzie dla Plotka. Para 5 listopada 2023 roku pochwaliła się na Instagramie wspólną fotografią. Tak świętowali ich dziesiątą rocznicę związku. "Dziesięć lat razem" - napisali.

