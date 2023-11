Reprezentacja Polski w piątek 17 listopada odgrywała mecz z Czechami na PGE Narodowym. Piłkarze remisowali 1:1 i tym samym stracili szanse na bezpośredni awans na europejski czempionat. Kadra Probierza niestety kolejny raz się nie popisała, a fani piłki nożnej i sportowi komentatorzy nie zostawiają na nich suchej nitki. Choć sam Robert Lewandowski pozostaje optymistą, mówiąc - cytowany przez "Rzeczpospolitą" - że "widzi światełko w tunelu", uwaga widzów jest już zupełnie gdzie indziej. Podczas piątkowego meczu show skradł chłopiec, który był z piłkarzami na murawie w trakcie wykonywania hymnu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski apeluje o... cierpliwość. Mówi o światełku w tunelu

"Zrizzował całą Polskę". Nagranie z maluchem na meczu Polski z Czechami hitem sieci

"Mój brat zrizzował (uwiódł - red.) całą Polskę" - czytamy na nagraniu na TikToku, które w zaledwie 13 godzin zdołało zdobyć ponad 1,5 mln odtworzeń. Widzimy na nim ujęcie z murawy, na którym piłkarze w towarzystwie dzieci wykonują hymn Polski. Kiedy kamera zbliża się do jednego z chłopców, ten w charakterystyczny sposób patrzy prosto w nią, robiąc zabawną - a nawet i "gangsterską" - pozę. "Widziałam i nie mogłam ze śmiechu wytrzymać", "Teraz ludzie będą o nim mówić przez cały miesiąc, a wszystkie dziewczyny będą jego. Już widzę, jak idzie do szkoły", "Widziałam to w telewizji i też zwróciłam na niego uwagę" - czytamy komentarze rozbawionych internautów.

Polska reprezentacja w piłce nożnej odnosi same porażki. Na szczęście mamy Igę Świątek

Choć piłkarze nie dają polskim kibicom powodów do radości, są inne dyscypliny sportowe, przez które możemy pękać z dumy. Ostatnio ogromny sukces odniosła Iga Świątek, wygrywając WTA Finals i wracając tym samym na pierwsze miejsce światowego rankingu. Tenisistka wrzuciła tym samy do sieci nagranie z hotelu, na którym wdychając powietrze z balona z helem, śpiewa: "O Mexico, o Mexico!". Nic dziwnego, że sportsmenka z tym krajem będzie miała do końca życia niezwykłe wspomnienia. "Iga Świątek śpiewająca głosem wiewiórki po wygranej i podbiciu światowego rankingu" - napisała jedna ze stron o tenisie na Twitterze. "Spokojnie z tym helem", "Iga, jesteś najlepsza!", "Słyszę wiewiórkę..." - czytaliśmy komentarze rozbawionych internautów.

Mecz Polska - Czechy na Stadionie Narodowym w Warszawie Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Mecz Polska - Czechy na Stadionie Narodowym w Warszawie Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl