Omenaa Mensah pokazała syna. Chłopiec skończył sześć lat

Omenaa Mensah zaczynała karierę dość wcześnie. W trakcie studiów założyła firmę zajmującą się stylizowaniem afrykańskich fryzur. Do czesnego dorabiała także jako modelka. Pracowała zarówno w Polsce, jak i w Europie. W 2003 roku zaczęła pojawiać się także w telewizji. W 2006 roku stanęła na ślubnym kobiercu i poślubiła przedsiębiorcę Jakuba Pawłowskiego. Para rozwiodła się po siedmiu latach małżeństwa. Para ma córkę Vanessę urodzoną w 2002 roku. Następnie pogodynka związała się z przedsiębiorcą Rafałem Brzoską, z którym doczekała się syna.

REKLAMA

Zobacz wideo Omenaa Mensah o hejcie: ludzi denerwuje, że ktoś mógłby siedzieć i odpoczywać, a coś robi

Omenaa Mensah ma sześcioletniego syna. Z okazji jego urodzin wzruszający filmik i post

Vincent, bo tak ma na imię chłopiec, niedawno obchodził szóste urodziny. Z tej okazji dumna mama opublikowała w swoich mediach społecznościowych piękny filmik, na którym widać jak biegną razem po plaży przy zachodzie słońca. To może świadczyć o tym, że celebrytkę łączy z dzieckiem cudowna więź. Starsza córka już wyfrunęła z gniazda i studiuje medycynę za granicą. Nic więc dziwnego, że Vincent jest oczkiem w głowie rodziców. Pod filmikiem nie zabrakło oczywiście wzruszających życzeń, które Mensah skierowała wprost do Vincenta.

Dokładnie sześć lat temu o 21:20 przyszedł na świat pewien cudowny chłopczyk - zawsze uśmiechnięty, pełen dobrej energii, otwarty i dobry. To nie przypadek, że urodził się w święto tolerancji - każdy, kto go zna, wie, że akceptację inności i otwartość na inność ma we krwi! Żabko nasza, bądź zdrowy, bo to najważniejsze! Żyj nam sto lat i dawaj nam tyle radości, ile wnosisz każdego dnia do życia całego naszego patchworku. Kochamy cię, sto lat - napisała.

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska. Historia miłości

Para poznała się poprzez kwestie finansowe. Prezenterka szukała firmy, która podejmie się wysłania zaproszeń na jeden z eventów. To właśnie wtedy spotkała przyszłego męża. Mensah nie wiedziała, kim jest jej (przyszły) mąż i czym zajmuje się jego firma InPost. Sprawdziła w internecie, gdzie trafiła na wywiad z Brzoską, w którym padły z jego ust słowa, że "ludzie nie piszą już listów". Ona więc uznała, że "mu pokaże". "Pierwszy raz w życiu napisałam list do praktycznie nieznajomego mężczyzny. Przepisywałam go trzy razy" - pisała na Instagramie. Podobno Rafał Brzoska otrzymał go od ukochanej na swoje urodziny i zachował na pamiątkę. Para pobrała się w 2019 roku na Przylądku Dobrej Nadziei. A więcej zdjęć Omenyy Mensah znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Omenaa Mensah pokazała syna. Chłopiec skończył sześć lat Omenaa Mensah pokazała syna fot. kapif