Dziesiąta edycja programu "Rolnik szuka żony" zbliża się ku końcowi. Uczestnicy tej odsłony randkowego show niezaprzeczalnie pokazali, że potrafią zaskoczyć widzów. Nie obyło się bez kontrowersyjnych momentów. Szerokim echem odbiła się sytuacja z Waldemarem, który nie był do końca szczerzy względem swojego statusu związku. Tajemniczą postacią jest również Anna, po której przez cały sezon ciężko było poznać, czy którykolwiek z kandydatów wpadł jej w oko. Jesteście ciekaw, jak rolniczka wyglądała w przeszłości?

"Rolnik szuka żony". Anna przed programem wyglądała inaczej. Patrzcie na te włosy

Widzowie "Rolnik szuka żony" poznali Annę ją jako brunetkę. Ze starszych zdjęć wynika jednak, że zamiłowanie do ciemnych włosów przyszło u niej z czasem. Na jej profilu na Facebooku bez trudu można znaleźć zdjęcia z jaśniejszymi kosmykami. Anna eksperymentowała też z makijażem, który jest jedną z jej pasji. W której wersji ją wolicie? Więcej zdjęć Anny z "Rolnik szuka żony" znajdziecie u góry strony.

"Rolnik szuka żony". Ania ma poważny dylemat. Kogo wybierze?

Ania przed finałem ma przed sobą poważny dylemat. Kogo wybierze? Przypominamy, że uczestniczka zaprosiła na swoje gospodarstwo trzech mężczyzn: Jakuba, Mikołaja i Dominika. Pierwszy z nich przywiózł ze sobą ogromny bagaż doświadczeń. Okazało się, że niedługo przed startem nagrań rozstał się z wieloletnią partnerką. Co więcej, para już kilka razy ze sobą zrywała, ale i tak kończyli razem. Mikołaj jest natomiast najmłodszym kandydatem. 11-letnia różnica wieku między nim a Anią od początku dawała się we znaki. Chociaż wydaje się być bardzo dojrzały, to uczestniczka zdradziła, że czasami działa jej na nerwy. - Nie ukrywam, że Mikołaj po prostu mnie drażni. Czuje za duży nacisk z jego strony, bo już tak za mną chodzi kilka dni. Czasami fajnie się rozmawia (...), ale czasami te takie życiowe tematy obierają taką infantylność - mówiła. Wychodzi więc na to, że największe szanse ma Dominik, ale widzowie twierdzą, że między nimi po prostu nie ma chemii. Jak myślicie, kogo wybierze Anna?

