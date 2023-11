Od lat w tym okresie trwają dyskusje, kto w tym roku zaprosi Marylę Rodowicz na sylwester, bo piosenkarka jest rekordzistką, jeśli chodzi o gwiazdy, które gościły w telewizji na zabawach witających Nowy Rok. Niektórzy mówią nawet o odmrażaniu Maryli w tym okresie, co samą zainteresowaną bardzo śmieszy. "Krążą o mnie w Internecie takie memy, że już mnie rozmrażają, bo już się zbliża sylwester i to jest bardzo zabawne. Te memy mnie tak bardzo śmieszą" - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z Plejadą. W tym roku sprawa z występem gwiazdy na sylwestrze, póki co, wydaje się skomplikowana. Jak pisaliśmy, prezes TVP Mateusz Matyszkowicz nie chce inwestować w "Sylwester Marzeń" wielkich pieniędzy, jak to miał w zwyczaju jego poprzednik Jacek Kurski. Gwiazdy mają uciekać do konkurencji. W Polsacie ma szansę wystąpić Edyta Górniak, ale plotkuje się, że organizatorzy chętnie widzieliby u siebie też Marylę Rodowicz, która jednak najczęściej wybiera zabawy sylwestrowe TVP.

Polsat przygarnie Marylę Rodowicz przez zamieszanie z "Sylwestrem Marzeń" z Dwójką?

Komentowanie sylwestrowych strojów Maryli Rodowicz to już dla wielu internautów tradycja, niemal taka sama, jak oglądanie "Kevina samego w domu" w Wigilię. Wiadomo, że piosenkarka co roku z okazji swoich występów w ostatnim dniu roku, generuje w sieci bardzo dużo komentarzy. Nic dziwnego, że zawsze może liczyć na angaż w telewizji, bo przynosi rozgłos, jak niemal nikt inny. W tym roku jednak w TVP żaden z artystów nie ma jeszcze podpisanej umowy na śpiewanie na "Sylwestrze Marzeń". Według informacji Plotka, z widowiskiem rozstał się nawet jego reżyser - Mikołaj Dobrowolski i coraz więcej osób umywa teraz od produkcji ręce. - Negocjacje przeciągają się w nieskończoność, ich końca nie widać. Wszystko jest w powijakach, co powoduje strach i poważne obawy, co z tego w ogóle wyjdzie - mówił nasz informator z TVP.

Nic dziwnego, że Polsat węszy szansę, by ściągnąć do siebie najciekawsze gwiazdy "Sylwestra Marzeń". Dowiedzieliśmy się, że w ich gronie jest oczywiście Maryla Rodowicz, ale sama zainteresowana zapewnia, że póki co, nic o tym jeszcze nie wie. Choć przez to, że zasiada w jury "The Voice Senior" emitowanego przez TVP2, wydawałoby się, że jej występ na zabawie Dwójki jest niemal pewny. - Nie znam sprawy. Nie było żadnych propozycji z Polsatu - powiedziała nam Maryla Rodowicz. Zapytaliśmy ją, czy w takim razie jest szansa, że pojawi się jednak na "Sylwestrze Marzeń" Dwójki na którego organizację teraz wyjątkowo wszyscy narzekają. Podzieliła się z nami ciekawą informacją, bo okazuje się, że słownie została na niego zaproszona dawno temu. - Była taka propozycja już w styczniu tego roku - dodała w rozmowie z Plotkiem Maryla. Co z tego wyjdzie?

Kto odmrozi Marylę Rodowicz na sylwestra? Na razie nie wiadomo, czy Maryla Rodowicz wystąpi w 2023 roku na zabawie sylwestrowej. Fot. facebook.com/BadzmyRazem.TVP

Maryla Rodowicz ma słabość do jednego z sylwestrowych kostiumów

Ulubiony kostium Maryli Rodowicz jest związany z imprezą sylwestrową z 2013 roku. - Najbardziej szalony kostium związany jest właśnie z telewizją Polsat. To był koncert w Gdyni, kiedy miałam na sobie koncert tzw. "gołej baby". On przeszedł do historii. Byłam cała w piórach i miałam zrobiony taki tors, wypraskę taką plastikową, a do tego doczepione były ozdóbki. Jak wyszłam na scenę, to była cisza, bo ludzie pytali, czy ja jestem goła. Potem znajomi mi opowiadali, że ludzie krzyczeli "ty, Maryla jest goła, szybko". To był świetny żart. Cieszę się, że ludzie to kupili - śmiała się kilka lat temu wokalistka. W jakim wydaniu widzielibyście ją w tym roku?

Maryla Rodowicz, sylwester 2013 Wojciech Strozyk/REPORTER/EastNews