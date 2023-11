Pielęgniarki oburzone zachowaniem Herbuś. Poszło o jej strój. Tancerka wyraziła skruchę

Edyta Herbuś dużą sławę zyskała dzięki nauczaniu gwiazd tańca w "Tańcu z gwiazdami". Później było już tylko lepiej - wzięła udział w kilku talent-show, a ostatecznie udało jej się nawet dostać angaż aktorski w teatrze. Kariera jak z bajki. Tancerka nigdy jednak nie pchała się na afisz, gdy nie musiała i raczej stroniła od skandali.

Edyta Herbuś i afera z pielęgniarkami. Posypały się hejterskie komentarze

Tym bardziej dziwi fakt, że teraz, nagle do tego właśnie doszło. A wszystko zaczęło się od tego, że Edyta Herbu¶ przebrała się w odsłaniający sporo ciała strój pielęgniarki. "Dziękuję wam kochani za tak duże zaangażowanie pod poprzednim postem... [Herbuś miała wtedy krótką blond perukę - red.] Dziś wiem już, że z powodzeniem mogę w przyszłości zagrać rolę Janko- Muzykanta, małolatę, panią Krystynę na zasiłku albo chłopaka z lektury. Uwielbiam waszą kreatywność i tak mnie to zainspirowało, że idę o krok dalej i dziś kolejna odsłona blondu. Liczę na waszą kreatywność kochani. Jesteście gotowi na więcej? Przed nami gorący weekend" - napisała pod postem. To jednak spotkało się z dużą krytyką ze strony środowiska pielęgniarek i pielęgniarzy. Wylała się lawina komentarzy.

Proszę tego nie robić. Seksualizowanie naszego zawodu nie pomaga ani nam, ani pacjentom - grzmieli

Edyta Herbuś przebrała się za pielęgniarkę. Teraz się tłumaczy

Jak się jednak okazuje, Herbuś zalicza się do grona tych gwiazd, które faktycznie zwracają uwagę na to, co piszą jej fani pod postem. Postanowiła przeprosić za swoje zachowanie i w ramach pokuty zaproponowała, że poprowadzi live'a edukacyjnego z jedną z osób, związanych ze środowiskiem pielęgniarskim. A więcej zdjęć Edyty Herbuś i screeny jej przeprosin znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Mój dzisiejszy post niespodziewanie sprowokował ważny temat i dyskusję dotyczącą poważnego problemu, z którym zmagają się kobiety wykonujące zawód pielęgniarki - zaczęła post. - (...) Nie spodziewałam się takiej reakcji na moje zdjęcia, bo nie miałam świadomości o skali tego problemu. Ale słyszę was i współczuję, że spotykacie się z nieprzyjemnymi sytuacjami w swojej - tak ważnej i potrzebnej wszystkim pracy. Może warto poruszyć ten problem i zrobić np. live'a, dajcie znać, co o tym sądzicie i z kim najlepiej na ten temat porozmawiać? - napisała na InstaStories tancerka.

