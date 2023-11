Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są niezwykle aktywni w mediach społecznościowych. W ostatnim czasie "Perfekcyjna" najczęściej pokazuje, jak wylewa siódme poty na siłowni. Celebrytka przygotowuje się wszak do nowego show, w którym ma rywalizować z mężczyznami (więcej na ten temat TUTAJ). Okazuje się jednak, że w natłoku obowiązków znalazła też chwilę na odpoczynek i zabawę. I to nie byle jaką, bo ona i "Pysiula" postanowili się przebrać.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek przygotowuje się już do Świąt. Co ma gotowe? Mówi też o Halloween

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan jako Harley Quinn i Joker

Małgorzata Rozenek nigdy nie ukrywała, że uwielbia Halloween. Od kilku lat świętowała ten dzień, publikując rodzinne zdjęcia, na których wszyscy są przebrani. Rodzina "Perfekcyjnej" była już przebrana między innymi za Addamsów czy walecznych Wikingów. W tym roku jednak Rozenek nie pochwaliła się kadrami. Na bogato przystroiła jednak dom. Halloweenowych ozdób nie brakowało i trzeba przyznać, że robiły klimat. Teraz jednak celebrytka prawdopodobnie z dużym opóźnieniem postanowiła nadrobić halloweenowe szaleństwo. Na jej Instagramie, ponad dwa tygodnie po Halloween, pojawiły się kadry, na których pozuje przebrana za Harley Quinn - antybohaterkę ze uniwersum DC Comics, jedną z rywalek Batmana. Rozenek wskoczyła w krótki top, kuse spodenki, które zostawiła z czarnymi kabaretkami oraz ciężkie buciory. Do tego czarny choker na szyi i kij bejsbolowy w dłoni. Całość uzupełniała fryzura w stylu Harley Quinn (Rozenek zdecydowała się na dwa kucyki, ale nie przefarbowała włosów na róż i fiolet, jak jej bohaterka) i ostry makijaż. Z kolei Radosław Majdan towarzyszył jej przebrany za Jokera. Były piłkarz wskoczył w czerwony garnitur, który uzupełniała żółta kamizelka. Do tego białe pantofle i makijaż. Co ciekawe, Majdan zaszalał bardziej, niż jego żona i przefarbował włosy na zielono.

Fani komentują stroje Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana

Ani Małgorzata Rozenek, ani Radosław Majdan nie zdradzili, z jakiej okazji się przebrali. Nie wiadomo więc, czy z dużym opóźnieniem świętowali Halloween, czy też szli na bal kostiumowy. A może zdjęcia są archiwalne, a celebrytka przypomniała sobie o nich w zimny listopadowy wieczór? Niezależnie od tego, jaka jest historia fotografii, te zachwyciły fanów "Perfekcyjnej". Pod kadrami pojawiło się wiele komentarzy. "Kurczę, wyglądacie lepiej niż oryginał", "Jest moc. Rewelacja", "Radzio najlepszy" - pisali. A jak wam podobają się Majdanowie w takim wydaniu?