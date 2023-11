Szymon Hołownia i Marcin Prokop znają się jak łyse konie. Prokop był świadkiem na ślubie Hołowni z Urszulą Brzezińską-Hołownią. Razem przez 11 lat prowadzili program "Mam talent!" i doskonale sprawdzili się w roli gospodarzy. Ich komentarze były pełne dowcipu i celnych uwag. Często na antenie programu żartowali z samych siebie. W 2019 roku Hołownia odszedł jednak z show, by startować w wyborach prezydenckich 2020. Mimo że Hołownię i Prokopa nie łączą już relacje zawodowe, doskonale się dalej dogadują. Dziennikarz TVN-u kolejny raz tego dowiódł.

Szymon Hołownia w szlafroku siedzi na Marcinie Prokopie

17 listopada wszystkie polskie media rozpisywały się o Szymonie Hołowni. Wszystko dlatego, że nowy marszałek Sejmu spotkał się tego dnia w Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą. My również poruszyliśmy ten temat, prosząc stylistę o ocenę stylizacji obu panów (więcej na ten temat TUTAJ). Teraz również Marcin Prokop postanowił wspomnieć o Szymonie Hołowni na Instagramie. Dziennikarz sięgnął po archiwalne zdjęcie i pochwalił się takim, które rozbiło bank. Widać na nim zziębniętego i mokrego Hołownię, otulonego białym szlafrokiem. Co ciekawe, były polityk siedzi na... Marcinie Prokopie, który z kolei jest w piankowym kostiumie, który służy do nurkowania. Na tym nie koniec, bo współgospodarz "Dzień dobry TVN" opatrzył niebanalny kadr humorystycznym wpisem. "Wtedy pojawia się on, cały na biało. Marszałek na swym rumaku" - śmiał się. Nie sposób nie zauważyć, że dziennikarz w żartobliwy sposób nawiązywał do popularnego obrazu Wojciecha Kossaka pt. "Józef Piłsudski na Kasztance".

Internauci byli zachwyceni. "Panie Marcinie, wciąż jest wolne miejsce na fotel wicemarszałka. Prowadzicie już może rozmowy, by pan to stanowisko objął? Z tak szlachetnej partii...", "Uwielbiam to poczucie humoru i dystans do siebie! Brawo", "Czasami tylko poczucie humoru nas może uratować!" - pisali. Żart spodobał się też Damianowi Michałowskiemu, który także żartował ze zdjęcia. "Marszałek i jego laska" - napisał dziennikarz.

Marcin Prokop o Szymonie Hołowni

Po tym, jak Szymon Hołownia objął stanowisko marszałka Sejmu, Marcin Prokop był gościem podcastu Agnieszki Woźniak-Starak i Gabi Drzewieckiej "W trójkącie". To tam wrócił wspomnieniami do czasów, kiedy wraz z Szymonem Hołownią prowadził "Mam talent!" i ocenił kolegę. Nie zabrakło drobnej uszczypliwości.

Patrząc na niego teraz, jak występuje jako polityk, widzę gościa, który jeszcze 15 lat temu był… przepraszam, Szymon, kocham Cię, ale byłeś drewnem no, byłeś Pinokiem telewizyjnym. A teraz jako człowiek, który się nieprawdopodobnie szybko uczy, jest przeinteligentny i bardzo bystry, od pierwszej edycji obserwował, jak to się robi, z jakich to jest śrubek poskładane. Widziałem, że mapuje sobie tę rzeczywistość i potem nagle krok po kroku, z edycji na edycję właściwie, ja musiałem go ścigać, a nie on mnie - wspominał Marcin Prokop

Na tym jednak nie koniec, bo dodał też: - Zawsze wiedziałem, że Szymon się oderwie od »Mam talent«. Od pierwszej edycji właściwie już się odrywał. To nigdy do końca nie był jego lot, jego program. Potraktował to trochę jako poligon doświadczalny, uczący go publicznych występów, zarządzania emocjami tłumu. Wszystkie te rzeczy, które w niedawnej debacie parlamentarnej wykorzystał, to są rzeczy, które nabył w tym programie. Zdjęcia Szymona Hołowni i Marcina Prokopa znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

