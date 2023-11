Izabelę Janachowską i Krzysztofa Jabłońskiego połączyło wyjątkowo silne uczucie. Para już po trzech tygodniach od pierwszej randki zamieszkała razem. W 2014 roku przypieczętowali swoją relację ślubem. W zbudowaniu trwałego związku nie przeszkodził im nawet fakt, że prezenterka jest od milionera o 27 lat młodsza. W 2019 roku powitali na świecie syna Christophera. Niewielu jednak wie, że Janachowska pomaga wychowywać także syna męża z poprzedniej relacji. Oskar skończył już 18 lat. Jak dogaduje się z prezenterką? Więcej zdjęć Janachowskiej i Jabłońskiego znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Janachowska przedstawiła ślubne trendy. Skomentowała też głośną sukienkę Kożuchowskiej

Izabela Janachowska pokazała ujęcia z urodzinowej imprezy pasierba

Sam Jabłoński przyznał, że Janachowska ma świetną relację z Oskarem. - (...) Zwierza się jej częściej niż mnie - zdradził w rozmowie z Party. Niedawno chłopak obchodził 18. urodziny. Nie mogło zabraknąć hucznego przyjęcia, w które bezpośrednio zaangażowana była prezenterka. "Tak wyjątkowe wydarzenie, jak osiemnastka nie zdarza się często. Tym bardziej jest mi miło, że Oskar powierzył mi organizację swojej imprezy, podczas której razem ze znajomymi świętował wejście w dorosłość" - pisała zadowolona na Instagramie. Na kanale Janachowskiej na Youtubie możemy zobaczyć krótki film, który jest relacją z tego ważnego wydarzenia. Widać, że blogerka włożyła w organizację dużo serca. Wszystko świetnie ze sobą współgrało. Jak zapewnia, sam jubilat również bawił się doskonale.

Krzysztof Jabłoński, Izabela Janachowska, Oskar Jabłoński Izabela Janachowska podzieliła się zdjęciami pasierba. Chłopak ma już 18 lat. Fot. Party & Wedding Izabela Janachowska/Youtube

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński po ślubie zmagali się z ogromnym hejtem

Związek pary wzbudził sporo kontrowersji. Podkreślanie różnicy wieku to jedno, ale jak przyznał w jednym z wywiadów Jabłoński, małżeństwo musiało zmierzyć się z zatrważającą ilością obelg. W pokonywaniu trudności nie pomagał również fakt, że sceptycznie nastawiony do związku był ojciec prezenterki. - Jak już mówiłam, jestem ukochaną córeczką tatusia. Kiedy dowiedział się o moim związku, nie ukrywał, że to dla niego trudne do zaakceptowania. Potrzebował czasu i ja to uszanowałam - wyznała niegdyś w wywiadzie dla magazynu "Gala". ZOBACZ TEŻ: Edward Miszczak zrobił Izabeli Janachowskiej konkurencję. Takiego programu jeszcze nie było