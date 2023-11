Ile wzrostu ma Agata Duda? Jest wyższa od prezydenta? Wszystko jasne

Ile wzrostu ma Agata Duda? To pytanie zadaje sobie wiele Polaków, na co wskazują dane z ich wyszukiwarek internetowych. Prawdopodobnie to pytanie pada tak często, bo na niektórych zdjęciach pierwsza dama wydaje się wyższa od prezydenta, a na innych widać, jakby byli jednakowego wzrostu. Jak jest naprawdę?

Ile wzrostu ma Agata Duda?

Agata Duda należy do wysokich kobiet. Nie wiemy, czy jest wielką fanką szpilek (mało która kobieta jest), ale wiadomo, że często je wybiera. Pierwsza dama w swoich eleganckich stylizacjach często stawia też na pantofle na wysokim obcasie. To właśnie dlatego czasem wydaje się wyższa od męża. Jednak według danych, które udało nam się zebrać, wcale tak nie jest. Agata Duda mierzy 179 centymetrów, a prezydent 182 centymetry. Ta różnica trzech centymetrów zwykle nie jest widoczna, właśnie przez szpilki, na które tak często stawia Agata Duda. Kilka centymetrów optycznie dodaje jej też fryzura. Prezydentowa lubi objętość i dużo lakieru. Co ciekawe, jej uczesania niejednokrotnie zostały już skrytykowane. "Agata Duda pokazała się w wariacji na temat boba, która już lata temu wyszła z mody. Mówimy tu o mocno podgolonej wersji z kopułką. Dziś nikt, kto chce wyglądać dobrze, już się tak nie czesze" - przyznał jakiś czas temu stylista fryzur Michał Musiał. Więcej na ten temat TUTAJ.

Agata Duda i jej stylista polecony przez księdza

Media rzadko komentują wypowiedzi Agaty Dudy. Nic w tym dziwnego, bo pierwsza dama nie wypowiada się zbyt często publicznie. Za to w sieci nie brakuje opinii na temat kolejnych fryzur i kreacji żony prezydenta. Okazuje się, że za garderobę 51-latki odpowiada projektantka mody Dorota Goldpoint. Co ciekawe pomysł, by to ona ubierała pierwszą damę, podsunął Agacie Dudzie ks. Marcin Nowak - proboszcz parafii w Juracie. Panie spotkały się pierwszy raz w kościele w Juracie podczas występu Alicji Węgorzewskiej, dla której Goldpoint przygotowała suknię. Tak o spotkaniu opowiadała w rozmowie z wpolityce.pl sama projektantka. "Na koncercie była para prezydencka, z którą po wszystkim rozmawiał ks. Marcin. Pytał, jak podobał się występ Alicji, jednocześnie podkreślając walory "sukienki autorstwa Doroty Goldpoint, która ma butik w Juracie". Niedługo później zadzwoniono do mnie z Kancelarii Prezydenta i poproszono o przygotowanie kilku zestawów stylizacji, które pani prezydentowa mogłaby przymierzyć" - mówiła Goldpoint.

Ile wzrostu ma Agata Duda? Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl