Fanki dopytują o Fabijańskiego. 'Coś zniknął'. Maffashion udzieliła jasnej odpowiedzi

Wszyscy przecierali oczy ze zdumienia, gdy na jaw wyszło, że słynna szafiarka jak to się niegdyś mówiło, Julia Kuczyńska aka Maffashion spotyka się z aktorem Sebastianem Fabijańskim. Złośliwi nie życzyli tej relacji najlepiej. Sami zainteresowani byli ze sobą jednak trzy lata i doczekali się syna Bastka, który przyszedł na świat we wrześniu 2020 roku.

Maffashion odpowiada na pytanie fanki. Chodzi o Sebastiana Fabijańskiego

I choć się rozstali w atmosferze skandalu, łączy ich owoc miłości, którym starają się opiekować naprzemiennie. Ostatnio jednak fani dostrzegli, że malcem zajmuje się głównie Kuczyńska, a o Fabijańskim trochę przycichło. Nic więc dziwnego, że podczas popularnego "Q&A", czyli serii pytań i odpowiedzi, którą organizują celebryci na swoich mediach społecznościowych, padło pytanie właśnie o aktora. Fanka, która je zadała, sugerowała, że gwiazdor "coś zniknął". Przebojowa influencerka wywołana do tablicy postanowiła jednak nie unikać trudnych tematów i szybko ucięła spekulacje. "Sebastian Fabijański opiekuje się też synkiem? Bo coś od dłuższego czasu zniknął" - brzmiało pytanie dociekliwej fanki.

Tak. Dzisiaj Bastek jest u taty - oznajmiła blogerka na Instagramie.

Maffashion poczuła inspirację. Chodzi o przedszkole

Jako że Bastek jest pierworodnym synem zarówno Kuczyńskiej jak i Fabijańskiego, z pewnością fakt, że w tym roku chłopiec poszedł do przedszkola, był dla rodziców mocno stresujący. Oczywiście w mediach społecznościowych to mama nie kryła wzruszenia tym faktem. Podczas wcześniej wspomnianego "Q&A", blogerka poruszyła temat przedszkola. Przyznała, że ostatnio uczestniczyła w zebraniu i było to dla niej "inspirujące" i "emocjonujące". A więcej zdjęć influencerki i Sebastiana Fabijańskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Zebranie przebiegło bardzo dobrze. Było dużo organizacyjnych spraw. To w ogóle było bardzo ciekawe doświadczenie: siedzieć tam z rodzicami, to przedszkole i że mój syn tam chodzi. Sam fakt tego wszystkiego był bardzo ciekawy, inspirujący i emocjonujący. [...] - skomentowała.

