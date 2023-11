"Sylwester Marzeń" z Dwójką w ostatnich latach był jedną z najważniejszych muzycznych imprez TVP. Do końca roku zostało coraz mniej dni, a umowa z Zakopanem, gdzie odbywał się najczęściej, nadal nie jest podpisana. Plotek dowiedział się o kolejnych problemach związanych z widowiskiem, które się mnożą, jak grzyby po deszczu. Okrojony budżet to nie wszystko. Jest z problem z gwiazdami, a nawet z reżyserem. Ostatnio pisaliśmy o scenografii. Jak wynika z przetargu, ma zostać wykorzystana z poprzednich lat.

"Sylwester Marzeń" pod wielkim znakiem zapytania

Według naszych informacji, prezes TVP - Mateusz Matyszkowicz - nie chce inwestować w zabawę sylwestrową wielkich pieniędzy, jak to miał w zwyczaju jego poprzednik - Jacek Kurski. A problemy z finansami przekładają się na organizację imprezy i doprowadzają do przeciągania się negocjacji z ekipą, która chciałaby się jej podjąć za dużo mniejsze pieniądze. W wyniku tego gwiazdy nie mają jeszcze podpisanych umów. Związane jest to z zapowiadanymi zmianami w TVP, o których mówi nowy rząd i które mogą przyjść w każdej chwili. - Nikt nie chce pracować po kosztach. Negocjacje przeciągają się w nieskończoność i końca ich nie widać. Wszystko jest w powijakach, co powoduje strach i poważne obawy, co z tego w ogóle wyjdzie. Coraz więcej ludzi umywa ręce - mówi informator Plotka z TVP i zdradza, że w związku z brakiem dobrej organizacji, z reżyserowania sylwestra zrezygnował właśnie Mikołaj Dobrowolski - zaangażowany w niego w przeszłości. Ponoć mężczyzna boi się o "byle jakość" i nie chce podpisywać się pod projekt, w którego powodzenie przestał wierzyć. A dotychczas odpowiadał za najważniejsze widowiska TVP.

Nasz informator zdradza nam jeszcze więcej pikantnych szczegółów związanych z "Sylwestrem Marzeń". - Nawet hotele w Zakopanem nie są zarezerwowane i opłacone, a cała ekipa to przedsięwzięcie na ok. 1000 pokoi dla gości - słyszymy. Co ciekawe, Polsat zaczął w tym węszyć świetną okazję dla siebie. - Gwiazdy nie mogą czekać w nieskończoność na TVP. Biorą więc imprezy zamknięte, albo idą do Polsatu. Negocjacje na temat występu w Polsacie prowadzi np. Edyta Górniak, związana w ostatnich latach z sylwestrowymi zabawami TVP. Takich osób jest więcej, bo tak źle w TVP, nie było od dawna - słyszymy. Doszło nawet w ekipie na Woronicza do najczarniejszych scenariuszy. - Już z tego braku informacji i problemów śmiejemy się, że tegoroczny koncert sylwestrowy skończy się zabawą na parkingu przed gmachem TVP w mocno okrojonym składzie, albo w studiu "Jakiej to melodii", bo nic nas już chyba nie zdziwi - mówi nasz informator z produkcji.