Krzysztof Jaślar zmarł 7 listopada tego roku, o czym poinformował jego wieloletni przyjaciel z kabaretu Tey Zenon Laskowik. Laskowik do publicznej wiadomości przekazał także szczegóły na temat pogrzebu Jaślara, który odbył się 16 listopada w Warszawie. Satyryk został pochowany na Cmentarzu Służewskim, a w ostatniej drodze towarzyszyli mu najbliżsi oraz wiele osób związanych z show-biznesem, w tym m.in. Zbigniew Zamachowski z Gabrielą Muskałą, Hanna Śleszyńska, Natalia Kukulska, Robert Górski, Katarzyna Zielińska, Katarzyna Pakosińska czy Patricia Kazadi.

Patricia Kazadi zwróciła uwagę strojem na pogrzebie Krzysztofa Jaślara

Zdjęcia z uroczystości pogrzebowych Krzysztofa Jaślara, tak tłumnie żegnanego przez przyjaciół, trafiły do mediów. Na fotografiach, na których widać przede wszystkim pogrążonych w zadumie żałobników, mocno wyróżnia się jednak Patricia Kazadi. Celebrytka na tę okazję wybrała bowiem dość specyficzną stylizację. Miała na sobie sięgający do kostek, czarny, pluszowy płaszcz, ozdobiony dużymi, białymi symbolami jednego ze znaków zodiaku. Spod płaszcza wystawał kawałek czarnej koszuli, a na nogach Kazadi miała beżowo-czarne, sięgające za kostkę, sportowe buty do koszykówki. Trudno było przejść obojętnie także obok fryzury artystki, która zwinęła włosy w dwa koczki na czubku głowy, a po dwóch stronach wykonanego na środku przedziałka wystawały jej długie pasma usztywnionych włosów. A więcej zdjęć Patricii Kazadi znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Krzysztof Jaślar przed śmiercią trafił do szpitala

Dokładna przyczyna śmierci Krzysztofa Jaślara nie została podana do publicznej wiadomości. Wiadomo jedynie, że krótko przed odejściem satyryk miał problemy zdrowotne, o czym informował Zenon Laskowik. Pogarszający się stan zdrowia Krzysztofa Jaślara był zresztą powodem, dla którego on i Laskowik pod koniec października odwołali zaplanowane na ten rok wspólne występy. Jesienią rozpoczęła się przygotowana przez nich jubileuszowa trasa z okazji 50-lecia kabaretu Tey, która miała być kontynuowana także w 2024 roku.

