Aleksander Domogarow polskim widzom jest znany z roli Jurka Bohuna, bezwzględnego Kozaka w "Ogniem i mieczem". Można go jednak było oglądać także w takich produkcjach, jak "1920 Bitwa Warszawska", "Fala zbrodni" czy "Krew z krwi". Od premiery polskiego filmu historycznego minęły ponad dwie dekady. Jak dziś wygląda aktor?

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Maria Sieklucka o nierówności w branży filmowej. "Przekraczanie granic"

Aleksander Domogarow zachwycił w "Ogniem i mieczem"

Aleksander Domogarow sztukę ma we krwi. Jego ojciec, Jurir Lwowicz, kierował teatrem muzycznym dla dzieci. Aktor ukończył szkołę muzyczną i teatralną. Drogę do kariery otworzyła mu rola w serialu historycznym "Pani de Monsoreau". W Polsce rozpoznawalność przyniósł mu film "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana. Co ciekawe, pierwotnie w Bohuna wcielić miał się Bogusław Linda, jednak ostatecznie odmówił ze względu na inne zobowiązania zawodowe. "Żeby zagrać Bohuna, musiałem go przede wszystkim zrozumieć. Chciałem pokazać Bohuna jako postać złożoną psychologicznie, a nie tylko zabijakę z szabelką" - mówił aktor w rozmowie ze "Światem Seriali". Do Domagarowa wzdychało wówczas wiele kobiet. Dziś ma 60 lat i bardzo się zmienił. Dzięki temu, że ma profile w mediach społecznościowych, możemy zobaczyć, jak dziś wygląda aktor. Więcej jego zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Aleksandr Domogarow na Instagramie fot. Instagram.com/domogarov.aleksandr

Aleksander Domogarow przeżył tragedię

Aleksander Domogarow z pierwszą żoną Natalią Sagoyan doczekał się syna Dmitrija Domogarowa. 23-latek został potrącony przez samochód, który wjechał na chodnik. Mężczyzna zmarł na stole operacyjnym. Drugą żoną aktora była Irina Gunenkova, z którą ma syna Aleksandra Juniora. Poszedł on w ślady ojca i również spełnia się jako aktor. Po rozwodzie Domogarow ożenił się po raz trzeci z Natalią Gromushkiną, jednak to małżeństwo również nie przetrwało. Jego kolejną wybranką została tancerka Tatiana Stiepanowa.

Aleksander Domogarow popiera politykę Władimira Putina. Robił to już po aneksji Krymu i po wybuchu wojny w Donbasie, a także po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Bohun, ty jesteś kozak! Ukraiński kozak! Zatrzymajcie Putina" - napisał jeden z internautów pod jego zdjęciem w mediach społecznościowych. Aktor wówczas odpowiedział: "Sława Rosji. Po pierwsze, jestem Tatarem, a po drugie: Rosjaninem. Ręce precz od Rosji!"