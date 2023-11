Agnieszka Kaczorowska miała wypadek na scenie! Ała, musiało boleć

Zawodowy grafik Agnieszki Kaczorowskiej ostatnio pęka w szwach. Poza regularną pracą na planie "Klanu" czy deskach teatralnych, aktorka od wielu miesięcy przygotowywała się do uruchomienia platformy internetowej, na której m.in. razem z nią, będzie można nauczyć się tańczyć. Niestety kilka dni przed startem przedsięwzięcia, gdy grała jeden z komediowych spektakli, przestało jej być do śmiechu, bo miała wypadek. Czy ta sytuacja wyłączy ją teraz z aktywności na jakiś czas i nie pojawi się w poniedziałek na evencie? Miała na nim razem z mężem - Maciejem Pelą - promować swój taneczny biznes.

Zobacz wideo Aldona Orman miała wypadek z Albanii. Zdradziła szczegóły

Agnieszka Kaczorowska złamała w pracy palec

O swoim wypadku Agnieszka Kaczorowska poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Mimo wszystko nie rezygnuje z treningów. "Złamany palec i taniec. A czemu nie? 20.11 startuje platforma @studiotanca.pl. Twoje wirtualne studio tańca. Tego samego wieczoru organizujemy event otwarcia dla zaproszonych gości oraz mediów, na którym planujemy małe i duże tańce. Ja w miniony piątek, na scenie, grając 'To tylko botoks' złamałam palca u stopy" - napisała Agnieszka i od razu zapewniła fanów, że ta sytuacja nie wpłynie teraz na jej zawodową aktywność. Mimo bólu zamierza pracować i wykonać przed widownią próbkę swoich tanecznych umiejętności. "Są takie rzeczy, które dowiozę choćby się waliło i paliło… i to jest właśnie to" - zapewniła, potwierdzając swoją obecność na poniedziałkowym spotkaniu prasowym.

Agnieszka Kaczorowska w teatrze. Agnieszka Kaczorowska złamała w teatrze palec. Fot. Kapif.pl

Agnieszka Kaczorowska tańczy ze złamanym palcem. Pokazała zdjęcie

Jednym z trenerów, który będzie uczył online tańczyć w projekcie Kaczorowskiej, jest Michael Danilczuk. Tancerz rok temu dał się poznać jako taneczny partner Jacka Jelonka, z którym w "Tańcu z Gwiazdami" doszedł do finału. "Cieszę się, że razem z Maćkiem zaprosiliśmy do tego projektu człowieka z tak wielką pasją do tego co robi i z niekończącą się energią. Michael, z Tobą można konie kraść, a tańczenie ze złamanym palcem to pikuś. No to lecimy z tym do końca! A co!" - podsumowała Kaczorowska i pokazała zdjęcie z treningu, na którym widać jej kontuzjowaną stopę.

Agnieszka Kaczorowska i Michael Danilczuk na sali tanecznej. Agnieszka Kaczorowska tańczy ze złamanym palcem. Fot. Kapif.pl