Wróżka ostrzega Roberta Lewandowskiego przed meczem. 'Wciśnie go w podłogę'

Robert Lewandowski w ostatnim czasie mierzył się z kontuzją, jednak już wrócił na boisko. Na PGE Narodowym odbędzie się spotkanie Polski z Czechami, w którym weźmie udział także nasz kapitan. Co go czeka na boisku? "Fakt" zapytał o to wróżkę Annę Kempisty.

REKLAMA

Zobacz wideo Majdan o błędach Lewandowskiego. "To boli"

Wróżka przewiduje, co spotka Roberta Lewandowskiego na boisku. "Coś go tam zaskoczy"

Początek meczu ma być łaskawy dla Roberta Lewandowskiego i nie powinien on napotkać większych problemów. "Właściwie znaczącą część meczu powinien być w dobrym nastroju. Są dobre wibracje, jest facet, który mu wyraźnie sekunduje, nie wiem o kogo chodzi, może o trenera. To taka osoba na 300 proc. wspierająca. Ogólnie wygląda to dobrze. Nawet powinien być w tym meczu taki miły element jak gol; jakieś takie dobre zagranie" - mówi wróżka.

Jedna z kart pokazała jednak Annie Kempisty, że Robert Lewandowski napotka na trudności. To, co ma się wydarzyć, zaskoczy piłkarza. "Coś go tam zaskoczy. Sąd Boży to jest najbardziej wredna z wrednych kart. Naprawdę będzie czuł, że życie tak go podsumowało przez te trzy sekundy, że wciśnie go w podłogę" - zapowiada. Uspokaja jednak, że raczej nie chodzi o problemy zdrowotne. "Wydaje mi się, że on musi najbardziej uważać na kogoś z przeciwnej drużyny. Tak bym łączyła to niemiłe zaskoczenie. Nie doceni przeciwnika. I się tutaj najbardziej zdziwi i przejedzie" - ostrzega Anna Kempisty.

Robert Lewandowski na meczu Polska-Niemcy fot. KAPIF

Anna Lewandowska w "Dzień dobry TVN" o nastroju Roberta Lewandowskiego przed meczem

Na szczęście Robert Lewandowski może w tym wszystkim liczyć na wsparcie żony, która przyleciała do Polski i będzie mu kibicować na boisku. Rano pojawiła się w "Dzień dobry TVN", gdzie zdradziła, jak się czuje jej mąż przed spotkaniem z Czechami. - Idę wspierać mojego męża i całą drużynę, wczoraj na chwileczkę widziałam się z mężem, uśmiechnięty, myśli pozytywnie, jak zawsze - zapewniała. Anna Lewandowska w programie mówiła także o swojej nowej pasji i sposobach na wzmocnienie odporności jesienią. Zdjęcia z jej wizyty w śniadaniówce znajdziecie w galerii na górze strony.

Anna Lewandowska w 'Dzień dobry TVN' fot. screen 'Dzień dobry TVN'/ Player