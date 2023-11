Joanna Koroniewska jest jedną z tych gwiazd, które w sieci pokazują się bez ugładzającego rzeczywistość filtra. Aktorka regularnie publikuje treści w mediach społecznościowych i za każdym razem udowadnia, że ma do siebie ogromny dystans i potrafi się z siebie śmiać. Tym razem pokazała, jak naprawdę wyglądają jej zęby. W kadrze znalazł się także jej szczerzący się do obiektywu mąż, Maciej Dowbor. Takimi nagraniami para podbiła TikToka.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pokazali swoje "prawdziwe" zęby. "Prawda wyszła na jaw"

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor regularnie rozbawiają publiczność TikToka zabawnymi nagraniami z ich codziennego życia, gdzie śmieją się z samych siebie, albo żartują na temat łączącej ich relacji. Ich filmiki mają ponad pięć milionów polubień i cieszą się sporą popularnością. Na koncie "@dowborybehappy" aktorka opublikowała kolejne nagranie, które od razu zwróciło uwagę fanów. Koroniewska pokazała, jak jej zęby wyglądają w świetle ultrafioletowym i wyjawiła, że miała przedłużane jedynki. "Kiedy w końcu wychodzi na jaw cała prawda o twojej naturalnej urodzie" - napisała. Aktorka pokazała też uzębienie swojego męża, Macieja Dowbora. "I nie tylko twojej" - dodała. Co na to fani aktorki i dziennikarza? "Uwielbiam wasz dystans". "French na jedynkach, nie znacie tego trendu?", "Jesteście niesamowici" - czytamy w komentarzach. Nagranie udostępnione przez Dowborów znajdziecie na dole strony.

