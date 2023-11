Nie tylko Dominika Chorosińska zdradziła w małżeństwie. Ukochany nie pozostał jej dłużny

Dominika Chorosińska zasłynęła jako aktorka, znana przede wszystkim z serialu "M jak miłość". W ostatnich latach jednak jest o niej głośno ze względu na karierę polityczną. Posłanka PiS ma na koncie kilka kontrowersyjnych wypowiedzi, a ostatnio krzyczała do Szymona Hołowni, że "ma talent". Dominika Chorosińska w 2002 roku wzięła ślub z Michałem Chorosińskim, z którym również grała na planie serialu TVP2. Ich małżeństwo przeszło poważny kryzys, gdy aktorka wdała się w romans. Jej mąż również miał coś na sumieniu.

Dominika Chorosińska i Michał Chorosiński wybaczyli sobie zdrady

Dominika Chorosińska urodziła szóstkę dzieci. Jeden z synów, Józek, jest jednak owocem jej romansu z dziesięć lat starszym reżyserem. Gwiazda "M jak miłość" odeszła wówczas od męża, jednak wróciła do niego, a on uznał dziecko jak swoje. Okazało się jednak, że Michał Chorosiński również dopuścił się zdrady. Małżonkowie wybaczyli sobie i udało im się zażegnać kryzys.

Myślę, że coś takiego się już nie powtórzy, no... bo człowiek uczy się na doświadczeniach. Najważniejsze jest dla nas dobro dzieci (...) Dominika jest mądrą i dojrzałą kobietą, rozmawialiśmy na ten temat. Wychowujemy wspólnie dzieci, a to była tylko moja jednorazowa przygoda - mówił w rozmowie z "Faktem".

O kryzysach wspominała także Dominika Chorosińska w "Pytaniu na śniadanie". - Mieliśmy kryzys, nie jeden. W małżeństwie z 16-letnim stażem cały czas jest kryzys i podnoszenie się z tego. Moim zdaniem kryzysy w małżeństwie są zbawienne. To jest taka istota małżeństwa. Nasze jest bardzo burzliwe i to jest cudowne, bo cały czas jesteśmy wzmocnieni. Jest gorąco. Do przysięgi małżeńskiej dodałabym jedno zdanie - będę ci wybaczać zawsze - zapewniła.

Dominika i Michał Chorosińscy fot. KAPIF

Dominika Chorosińska i Michał Chorosiński o wierze

Dominika Chorosińska jako posłanka wiele mówi o wartościach rodzinnych, co niektórzy krytykują ze względu na jej przeszłość. Ona w wywiadzie dla "Życia na gorąco" opowiadała o głębokiej wierze, która pomogła jej uratować związek. "Skleiliśmy małżeństwo, choć z ludzkiego punktu widzenia było to niemożliwe. Najpierw zaczęła mnie rozsadzać tęsknota za sakramentami. Pewnego dnia na targach książki przypadkowo natknęłam się na 'Dzienniczek' s. Faustyny. Przeglądając go, znalazłam zdanie, że mogą przyjść do mnie najwięksi grzesznicy. Poczułam, że zalewa mnie strumień boskiej miłości. Dziś uważam, że to m.in. s. Faustyna uratowała moje małżeństwo" - wyznała. Więcej zdjęć Chorosińskich znajdziecie w galerii na górze strony.

Dominika i Michał Chorosińscy na Instagramie fot. Instagram.com/dominikachorosinska