Poruszająca scena na pogrzebie Krzysztofa Jaślara. Kukulska ujawnia, co się działo

Krzysztof Jaślar odszedł 7 listopada 2023 roku. Pogrzeb reżysera i współzałożyciela Kabaretu Tey odbył się 16 listopada. Artystę pożegnała rodzina i osoby związane z show-biznesem. Na uroczystości pojawiła się m.in. Katarzyna Zielińska, Katarzyna Pakosińska, Dorota Naruszewicz i Natalia Kukulska z mężem Michałem Dąbrówką. Po pogrzebie podzieliła się w sieci przemyśleniami i ujawniła, że miały miejsce poruszające sceny.

Natalia Kukulska o pogrzebie Krzysztofa Jaślara. "Emocje wzięły górę"

Natalia Kukulska we wpisie na Instagramie opisała swoje wspomnienia związane z artystą. "Pamiętam, że nie mogłam się przyzwyczaić, by mówić do niego po imieniu - Krzysiu. Od dziecka był dla mnie przecież wujkiem. Przyjaźniłam się z jego synem Filipem i jeździliśmy na wspólne wakacje do Domu Pracy Twórczej ZAIKS w Ustce. Potem wielokrotnie Krzysio współpracował z moim tatą przy różnych festiwalach i koncertach. Przepięknie również wyreżyserował koncert 'Tyle słońca' w 2000 roku poświęcony mojej mamie" - napisała.

Natalia Kukulska opisała także szczegóły pogrzebu. Na ceremonii zaśpiewała Katarzyna Zielińska, Katarzyna Pakosińska wygłosiła przemówienie. Zenon Laskowik, gdy chciał powiedzieć kilka słów, nie mógł ukryć poruszenia. "Nie zabrakło również uśmiechu, pięknych wspomnień, anegdot i podziękowań. Bardzo wzruszająca była próba przemówienia Zenona Laskowika, erudyty estradowego, któremu nigdy nie brakuje słów i humoru. W obliczu ostatecznego pożegnania przyjaciela po prostu zaniemówił, a emocje wzięły górę. Krzysiu, jeśli reżyserowałeś to z góry, to puenta tego spotkania to czarny humor, ale ludzi wokół zgromadziłeś wspaniałych. Nie mogło być inaczej. Będziemy zawsze ciepło wspominać" - zakończyła swój wpis.

Krzysztof Jaślar na konferencji Opola w 2007 roku fot. KAPIF

Krzysztof Jaślar był reżyserem kabaretów i opolskich festiwali

Krzysztof Jaślar propozycję założenia Kabaretu Tey otrzymał od Zenona Laskowika. Z grupą był związany przez cztery lata, jednak w 1974 roku odszedł ze względu na to, że twórczość została objęta cenzurą. Później pracował w redakcji rozrywki poznańskiego ośrodka telewizyjnego i ukończył podyplomowe studia dziennikarskie. Po tym, jak zdał egzamin na reżysera, zaczął tworzyć programy telewizyjne, spektakle czy festiwale. Krzysztof Jaślar miał córkę Emilię i syna Filipa, który występuje w popularnej Grupie MoCarta.