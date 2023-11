16 listopada odbyła się uroczysta premiera filmu "Horror Story", na której zjawiło się sporo rodzimych celebrytów. Reporterom do zdjęć pozowali m.in. Szymon Majewski, Ewelina Ruckgaber czy Paulina Koziejowska. Bez dwóch zdań największe zainteresowanie przyciągnęli jednak Marcin Hakiel i jego ukochana Dominika, która już kolejny raz towarzyszy tancerzowi na salonach. Zakochani niemal nie spuszczali z siebie wzroku.

Marcin Hakiel pozuje z partnerką na premierze filmu

Na tę okazję Marcin Hakiel i jego wybranka zgrali się kolorystycznie i postawili na czerń. Tancerz miał na sobie zapinany na guziki cardigan, do którego dobrał jasny T-shirt i czarne, luźne spodnie. Dominika wybrała z kolei jednorzędową, czarną marynarkę i dość nietypowe jeansy zdobione koronkowymi aplikacjami. Całość dopełniła klasycznymi czarnymi szpilkami i naturalnym, eleganckim makijażem. Na ściance Marcin Hakiel pozował w pojedynkę, jednak przez resztę wydarzenia nie opuszczał ukochanej, co nie umknęło uwadzę reporterów. Para zdaje się czuć bardzo dobrze w swoim towarzystwie, bo z ich twarzy niemal nie schodziły uśmiechy. Tancerz zdobył się też na dżentelmeński gest - przeprowadził, zapewne o wiele mniej wprawioną w takich sytuacjach Dominikę, obok fotografów, czule trzymając ją za rękę. Więcej wspólnych zdjęć pary znajdziecie w galerii na górze strony.

Marcin Hakiel z Dominiką na premierze filmu Marcin Hakiel z Dominiką na premierze filmu, KAPIF

Marcin Hakiel pytany o ślub. Odpowiedział

Relacja z Dominiką to już drugi związek, którym Marcin Hakiel pochwalił się publicznie od czasu rozstania z Katarzyną Cichopek. Jego poprzednia partnerka, imienniczka obecnej, zdecydowanie bardziej chroniła jednak swojej prywatności. Choć para publikowała swoje wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych, była Hakiela nie zdecydowała się pokazać twarzy. Obecna wybranka tancerza nie ma jednak z tym problemu. Nie tylko towarzyszy ukochanemu na publicznych eventach, ale też chętnie pozuje obok niego na instagramowych zdjęciach. Jeden z internautów bardzo bezpośrednio zapytał tancerza, czy on i jego nowa wybranka są już po ślubie. "Jeszcze nie" - odparł Marcin Hakiel. Wygląda na to, że zakochani myślą o sobie naprawdę poważnie.