Urszula Brzezińska-Hołownia wyszła za mąż za Szymona Hołownię w 2016 roku. Zdjęcia wybranki marszałka Sejmu możemy zobaczyć na jego Instagramie. Widać tam, co lubi robić w wolnym czasie jego ukochana. Przy okazji jesteśmy w stanie zauważyć jej styl ubierania się. Co na to ekspert?

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia zauważył jedną śmieszną rzecz

Urszula Brzezińska-Hołownia dobrze czuje się w klasycznych ubraniach. Stylista dodałby kilka elementów

O ocenę stylu żony Hołowni zapytaliśmy naszego redaktora modowego i stylistę, Michała Musiała. - Urszula Hołownia to jedna z tych kobiet, które dobrze czują się w basicowych stylizacjach. W szafie żony marszałka Sejmu na próżno szukać modowych, zwracających uwagę strojów. Urszula zazwyczaj stawia na mocno dopasowane góry i często wybiera spodnie. Całość cechuje zachowawcza, lecz poprawna kolorystyka - zaczął ekspert. Co z kolei uważa o fryzurze Brzezińskiej-Hołowni? - Znakiem rozpoznawczym kobiety są długie, proste włosy w ciepłym odcieniu blondu. Nadają one kobiecości i świetnie pasują do urody Urszuli. Niby nie ma się do czego przyczepić, bo jest bardzo zwyczajnie. Brakuje jednak odrobiny fantazji i szaleństwa. Jest po prostu odrobinę za nudno - dodał Michał Musiał. Po zdjęcia partnerki marszałka zapraszamy do galerii.

Urszula Brzezińska-Hołownia Urszula Brzezińska-Hołownia i jej styl, foto: instagram.com

Urszula Brzezińska-Hołownia poznała przyszłego męża dzięki materiałowi z "Mam talent!"

W 2014 jeden z materiałów talent show był nagrywany na lotnisku wojskowym. - Kręciliśmy materiał, udawaliśmy pilotów z "Top Gun", którzy chodzą w zachodzącym słońcu pasem startowym. I tak to się wszystko potoczyło, że spotkaliśmy się z moją żoną - wyznał Hołownia w "Dzień dobry TVN". Następnie dotarł do przyszłej partnerki za pomocą Facebooka. "Zalajkowałem profil bazy, a portal społecznościowy przez swoje algorytmy zaproponował mi znajomość z Ulą Brzezińską, której nazwisko od razu skojarzyłem. Napisałem. Dostałem odpowiedź" - opowiadał na Instagramie. - To jest cud, że się spotkaliśmy, że idziemy razem. Tyle żeśmy już przeszli, tyle pewnie jeszcze przed nami… Najwspanialsza przygoda życia. Bo najwspanialsza jej współautorka. Moja kochana. Moja Ula - podsumował czule Hołownia, o czym więcej pisaliśmy tutaj.

Urszula Brzezińska-Hołownia, Szymon Hołownia Urszula Brzezińska-Hołownia i jej styl, KAPiF.pl