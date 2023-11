Piotr Kupicha, lider zespołu Feel, należy do tych gwiazd, które raczej cenią swoje życie osobiste i niechętnie dzielą się zdjęciami czy nagraniami z prywatnych wydarzeń. Kiedy tak się dzieje, fani z przyjemnością zaglądają, by sprawdzić, co ciekawego spotkało ich ulubionego muzyka. Tym razem okazja nie byle jaka, bo dziesiąte urodziny córki. Wokalista na swoim profilu na Instagramie podzielił się uroczym nagraniem, na którym możemy zobaczyć roztańczoną pociechę. Więcej zdjęć Piotra Kupichy znajdziesz w galerii na górze strony.

Piotr Kupicha pokazał na Instagramie nagranie z roztańczoną córką

Dziesiąte urodziny córki Kupichy okazały się idealną okazją do zorganizowania hucznego przyjęcia. Na nagraniu, którym podzielił się piosenkarz możemy zobaczyć roztańczoną wśród kolorowych balonów dziewczynkę. Dziesięciolatka wyglądała jak księżniczka z Disneya. Widać, że uroczystość przypadła jej do gustu. Zadowolony wydawał się również sam Kupicha, który nawiązując prawdopodobnie do piosenki Edyty Bartosiewicz podpisał nagranie "Szał, dziki szał, gdybyś tylko chciała". Córka muzyka obracała się bez końca w jedną i w drugą stronę. Wyrośnie z niej zawodowa tancerka? Czy może wda się w ojca i zostanie gwiazdą estrady?

Urodziny córki Piotra Kupichy Piotr Kupicha pokazał jak świętuje urodziny z córką. Mała ma zadatki na tancerkę? Fot. @piotr_kupicha_feel/ Instagram

Piotr Kupicha zdradził, co musi być w jego garderobie

W niedawnej rozmowie z "Faktem" muzyk wyjawił, co przed koncertem koniecznie musi znaleźć się w jego garderobie. "Każdy artysta ma prawo do tego, aby wpisać do rider'u, co chce. Myślę, że to są takie pozytywne "wymyślanki". My w garderobie możemy sobie równie dobrze sami zrobić kanapkę z serem i ją zjeść, ale w dobrym tonie jest poprosić o to organizatorów, bo oni chcą nas w jakiś sposób ugościć. Chcą być blisko artystów. Chcą zapewnić dobre jedzenie i picie" - zaczął nieśmiało. Później przyznał, że obowiązkowym elementem w jego przypadku, a konkretniej w przypadku jego zespołu jest alkohol. Muzyk podkreślił, że sam nie pije, natomiast taką formę rozluźnienia zdarza się stosować jego kolegom. ZOBACZ TEŻ: Piotr Kupicha doczekał się czwartego dziecka. Reakcja byłej żony mówi wiele o ich relacjach

Sopot Festival 2023 Piotr Kupicha pokazał jak świętuje urodziny z córką. Mała ma zadatki na tancerkę? Fot. KAPiF.pl