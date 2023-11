Anita Sokołowska w ostatnim czasie pożegnała się z serialem "Przyjaciółki", gdzie przez 11 lat wcielała się w rolę Zuzy Markiewicz. Do ostatecznego rozstania doszło w pokojowej atmosferze. Aktorka zdecydowała, że chce rozpocząć nowy rozdział zawodowy i z własnej inicjatywy pożegnała się z produkcją. Na odchodne dostała nawet kwiaty od nowego dyrektora programowego stacji, Edwarda Miszczaka. Po odejściu z serialu aktorka rzuciła się w wir zawodowych wyzwań. Właśnie pokazała zdjęcie z pracy nad nowym projektem i zaskoczyła metamorfozą.

Zobacz wideo Anita Sokołowska o swojej śmierci w "Przyjaciółkach". Mówi, czy wróci do "Na dobre i na złe" i czy wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"

Anita Sokołowska w charakteryzacji do nowej roli. "Jak z ubiegłej epoki"

Anita Sokołowska opublikowała na Instagramie zdjęcie w charakteryzacji, którą zrobiono jej do nowej roli. Aktora właśnie zaangażowała się w kolejne zawodowe wyznanie. Po odejściu z serialu "Przyjaciółki" z pewnością nie narzeka na brak zajęć. Jak na razie nie zdradziła żadnych szczegółów, ale zaintrygowała swoich fanów. "Lubię się zmieniać w tej „robocie"" - dodała w opisie. Na ujęciu widzimy ją z gładko zaczesanymi włosami, w skromnym stroju i siermiężnym makijażu. W takim wydaniu wygląda zupełnie inaczej niż jej bohaterka z serialu Polsatu, która była przebojową bizneswoman. "No jak z ubiegłej epoki. Bardzo stylowo". "A co to za sierotka marysia?" - czytamy w komentarzach. Jedna z internautek stwierdziła, że preferuje aktorkę w zupełnie innej wersji, ale rozumie, że praca na planie toczy się według innych zasad. "Wolę panią w teraźniejszym wydaniu. Ale wiem, że to tylko rola i trzeba znaleźć się w każdym miejscu i o każdej porze" - skomentowała. Do jej słów postanowiła odnieść się aktorka. "Dokładnie" - podsumowała krótko. Zdjęcie znajdziecie na dole strony.

Anita Sokołowska fot. kapif.pl

Anita Sokołowska o ostatnim dniu na planie "Przyjaciółek". "Wszyscy płakali. Mężczyźni też uronili łzę"

Postać grana przez Anitę Sokołowską w serialu "Przyjaciółki" odeszła razem z aktorką, Zuza Markowska zmarła w wyniku choroby nowotworowej. W rozmowie z Płotkiem aktorka wyznała, że jest wdzięczna produkcji i scenarzystom, że właśnie w ten sposób zakończono wątek jej bohaterki. - Mam wielki szacunek do producenta, stacji i scenarzystek, że podeszli z szacunkiem do mojej postaci i że ten wątek zakończył się tak, że rzeczywiście poruszył tysiące serc - podkreśliła. Anita Sokołowska wyjawiła, jak wyglądało nagrywanie ostatnich scen na planie. - Był to wzruszający moment ze względu na to, że cała ekipa tego dnia, kiedy kręciłam sceny śmierci, ubrana na czarno, była w tym pokoju, w którym kręciłam. Wszyscy płakali. Mężczyźni też uronili łzę. Był to dla mnie bardzo wzruszający moment i nie ukrywam, że czułam się szczęśliwa. Było to potwierdzenie, że moja praca i osoba, na tym planie i dla tych ludzi, dużo znaczyła - wyznała. Więcej przeczytacie tutaj.