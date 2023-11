Mateusz Damięcki zdobył rozgłos dzięki takim produkcjom jak "Furioza", "W rytmie serca", "Na dobre i na złe" czy „Kochaj i tańcz". Pochodzi z aktorskiej rodziny, gdyż zawód aktora pokochali jego krewni, tacy jak dziadkowie, siostra, kuzyn oraz ojciec. Damięcki najczęściej wypowiada się o swoim życiu zawodowym i niewiele wiadomo o jego prywacie. W tej sferze ważną rolę odgrywają jego żona oraz dwóch synów. Pauliną Andrzejewska-Damięcka rzadko pojawia się na ściankach, ale tym razem zrobiła wyjątek.

Mateusz Damięcki z żoną na wystawie. Co za duet!

Wystawę Kaplica Sykstyńska Dziedzictwo będzie można już wkrótce zobaczyć na terenie PGE Narodowego. Niektórzy jednak mogli podziwiać ją nieco wcześniej. W środę 15 listopada mogliśmy zobaczyć znanych małżonków na salonach, właśnie z okazji premiery wystawy. Para pojawiła się na evencie w casualowych stylizacjach - pasowali do siebie kolorystycznie. W ich ubiorze dominował kolor czarny, co aktor przełamał za pomocą białego T-shirtu. Jego żona z kolei miała na sobie granatową bluzkę oraz spodnie w tym samym odcieniu. Do tego klasyczne botki i elegancki płaszcz. Para chętnie pozowała przed fotoreporterami, czego efekty możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Paulina Andrzejewska-Damięcka, Mateusz Damięcki Mateusz Damięcki z żoną, KAPiF.pl

Mateusz Damięcki ma za sobą jedno nieudane małżeństwo

Aktor po raz pierwszy stanął na ślubnym kobiercu z Patrycją Krogulską. Ślubowali sobie miłość w 2010 roku, ale ta relacja nie przetrwała próby czasu. Rok później był już rozwód. O powodach rozstania krążyły różne spekulacje. Niektóre z nich dotyczyły niewierności, jakiej miała dopuścić się była wybranka aktora. Damięcki znalazł później szczęście u boku Andrzejewskiej, z którą jest do dziś. Para pobrała się w 2018 roku. Powitali następnie na świecie syna Franciszka, zaś Ignacego dwa lata później. Damięcki ciepło wypowiada się o żonie w mediach. Co pewien czas podkreśla, jak wiele dla niego znaczy. "Moja żona jest skarbem, który zawsze będę chronił. Wszyscy, którzy ją znają, wiedzą, że jeśli taki człowiek jak ona staje na twojej drodze, to znaczy, że jesteś prawdziwym szczęściarzem" - pisał aktor na Instagramie. Więcej o parze przeczytacie tutaj.

Paulina Andrzejewska-Damięcka, Mateusz Damięcki Mateusz Damięcki zabrał żonę na ściankę, KAPiF.pl