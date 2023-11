Choć Marilyn Monroe zmarła ponad 61 lat temu, pamięć o niej wciąż jest żywa. O gwieździe lat 50. wciąż powstają nowe artykuły, filmy, książki i seriale. Jej fani z pewnością doskonale wiedzą, jak naprawdę miała na imię i nazwisko. Dużo mówi się też o tym, że z braćmi Kennedy łączyło ją coś więcej niż przyjaźń. To tylko dwa najpopularniejsze fakty dotyczące jej życia.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto najwięksi aktorzy Złotej Ery Hollywood. Jednego nie pamiętacie

1. Marilyn Monroe za okładkę do "Playboya" dostała 50 dolarów

Marilyn Monroe na początku kariery pracowała jako fotomodelka. Za jedno z pierwszych zdjęć, które pojawiło się na okładce "Playboya", dostała... 50 dolarów. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wtedy była to kwota o większej wartości niż dzisiaj, to i tak nie są to wielkie pieniądze. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że wiele lat później Hugh Hefner kupił negatywy za 500 dolarów i zarobił na nich miliony.

2. Marilyn Monroe miała dziecko, ale tuż po porodzie je oddała?

Nowe światło w tej sprawie rzuca książka Anthony'ego Summersa "Bogini. Tajemnice życia i śmierci Marilyn Monroe". Autor publikacji twierdzi, że w młodości aktorka przez wiele miesięcy miała ukrywać ciążę. Kiedy się w końcu ją ujawniła, jej prawna opiekunka zadbała o odpowiednią opiekę medyczną i dopilnowała, by dziecko urodziło się w szpitalu. Po tym, jak chłopiec przyszedł na świat, oddano go do sierocińca. Nie są to jednak potwierdzone informacje.

Marilyn Monroe. 12 faktów z życia gwiazdy Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Wyborcza.pl

3. Marilyn Monroe była również bizneswoman

Marilyn Monroe była nie tylko aktorką, ale i bizneswoman. Jej doświadczenie zawodowe było znacznie bardziej rozbudowane, niż pamięta się je dzisiaj. W 1955 roku otworzyła własną firmę produkcyjną - Marilyn Monroe Productions. Dwa lata później wraz z fotografem Miltonem Greenem wyprodukowała film "Książę i aktoreczka".

4. Śpiewała o diamentach, ale sama ich nie nosiła

Marilyn Monroe śpiewała o diamentach, ale nigdy nie nosiła drogiej biżuterii. Najcenniejszą ozdobą w jej kolekcji był pierścionek z 35 diamentami, który podarował jej drugi mąż - Joe DiMaggio. Wszystkie klejnoty, które aktorka miała na sobie, były częścią kostiumów scenicznych. Jesteście zaskoczeni?

5. Marilyn Monroe przeszła operacje plastyczne

Marilyn Monroe przez wielu uważana jest za naturalny symbol piękna. Kilka lat temu światło dzienne ujrzała jednak dokumentacja medyczna, która potwierdziła, że aktorka w ciągu swojej kariery poddała się dwóm operacjom plastycznym. Okazało się, że zrobiła implanty podbródka i poprawiła czubek nosa.

6. Kobiety w tamtych czasach nie miały łatwo. Marilyn Monroe również

Kobiety w latach 50. nie miały łatwo, a oczekiwania wobec nich były wprost nierealistyczne. Producentom i reżyserom przeszkadzał meszek na twarzy Marilyn Monroe, który jest przecież czymś zupełnie naturalnym. Najbardziej wpływowi z branży nalegali, aby usunęła te drobne włoski, ona uparła się jednak, że tego nie zrobi, ponieważ dzięki temu skóra wyglądała delikatniej w obiektywie kamery. Miała rację?

Marilyn Monroe. 12 faktów z życia gwiazdy Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Wyborcza.pl

7. Publiczność kochała Marilyn Monroe, ale krytycy już nie

Choć była jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie, krytycy nigdy nie pałali do niej szczególną sympatią. Świadczy o tym brak nominacji do Oscara. W porównaniu do innych gwiazd, jak chociażby Elizabeth Taylor, Monroe dostawała też dość niskie wynagrodzenie. Za ostatni film "Something’s Gotta Give" otrzymała 100 tysięcy dolarów, gdy w tym samym czasie Taylor za rolę Cleopatry dostała aż milion dolarów.

8. Marilyn Monroe gotowała znakomitą zupę

Marilyn Monroe była kobietą o wielu talentach. Podobno doskonale radziła sobie w... kuchni. Jej popisowym daniem była zupa rybna bouillabaisse. Wiele jej przepisów miało zachować się w notatkach i listach. Chcielibyście zjeść zupę od Monroe?

9. Kochała sztukę. Marilyn Monroe miała ulubionego artystę

Marilyn Monroe była miłośniczką sztuki. Przyznała, że jej ulubionym artystą był hiszpański malarz, grafik i rysownik okresu romantyzmu Francisco Goya. - Znam go bardzo dobrze, mamy te same sny. Od dziecka śnię o tym samym, co on - opowiadała w wywiadach.

Marilyn Monroe. 12 faktów z życia gwiazdy Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Wyborcza.pl

10. W latach 50. przeszła na judaizm

Można uznać, że Marilyn Monroe miała bogate życie duchowe. Jako 18-latka wstąpiła do Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Nauki. U schyłku życia zaczęła interesować się różnymi nurtami, między innymi antropozofią Rudolfa Steinera. Z kolei w 1956 roku, niedługo przed ślubem z Arthurem Millerem, przeszła na judaizm.

11. Wiadomo, jak wyglądało ciało Marilyn Monroe tuż po śmierci

O Marilyn Monroe powstało tyle materiałów, że wiemy nawet, jak wyglądało ciało aktorki tuż po śmierci. Opowiedział o tym w książce "Pardon My Hearse" Allan Abbott, szef jednego z najbardziej znanych domów pogrzebowych w Stanach Zjednoczonych. Trzeba jednocześnie podkreślić, że wyjawiając te szczegóły złamał etykietę zawodową. "Przypominała najzwyklejszą kobietę, która w dodatku nie dba o siebie. Miała odrosty, jej włosy były krótkie, rzadkie i zmierzwione. Od kilku tygodni musiała nie golić nóg, miała bardzo zaniedbane paznokcie u stóp i dłoni. Wśród rzeczy aktorki znaleziono wkładki, które wkładała w stanik, ponieważ jej naturalne piersi straciły jędrność" - czytamy w publikacji.