"Rytmy Dwójki" to nowy format TVP, który miał swój finał na początku listopada. Zaproszone gwiazdy stacji wystąpiły w nim u boku uczestników różnych programów typu talent show, śpiewając słynne polskie szlagiery. Później okazało się, że na planie bywało gorąco. Ponoć Tomasz Szczepanik nie szczędził mocnych słów w kierunkuEdyty Górniak, która miała nie okazywać należytego szacunku ekipie, która pracowała przy show. Wokalista grupy Pectus odniósł się do tej kwestii w najnowszym wywiadzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Majdan broni Górniak. Chodzi o zmasakrowany hymn w Korei

Tomasz Szczepanik komentuje spięcie z Edytą Górniak na planie "Rytmów Dwójki"

Pod koniec pierwszej edycji "Rytmów Dwójki" media skupiały się głównie na konflikcie, których wybuchł na planie pomiędzy Edytą Górniak, a Tomaszem Szczepanikiem z grupy Pectus. Miało dojść do ostrej wymiany zdań, a atmosfera była napięta. Do ścisłej trójki gwiazd w głosowaniu widzów trafili Tomasz Szczepanik, Edyta Górniak i Natasza Urbańska. Ostatecznie to wokalista Pectusa w duecie z Anią Deko i z utworem "Noc komety" wygrali całą edycję show. 16 listopada Tomasz Szczepanik będzie gościem Marcina Wolniaka w programie "Marcin Śpiewa z Gwiazdami" na antenie Polish Radio London. Z opublikowanej zajawki wynika, że konflikt pomiędzy artystami jest już zakończony. Wokalista wypomniał jednak diwie, że o szacunku nie wystarczy jedynie dużo mówić, a trzeba go okazywać innym ludziom.

Ja uważam, że nie było żadnej kłótni. Po prostu pracujemy na emocjach i też wszystkim się to udziela. Też uważam, że sama rozmowa o szacunku nie wystarczy. Po prostu trzeba ludzi szanować. Ja akurat stałem na takim stanowisku, że cała ekipa - realizatorzy świateł, dźwięku, wszyscy jesteśmy równi i gramy do jednej bramki i robimy fajny program. I to tyle. Była jakaś wymiana zdań między nami. To jest fakt. Natomiast po finale podaliśmy sobie ręce i wszystko jest w porządku - powiedział Tomasz Szczepanik w rozmowie z Marcinem Wolniakiem.

TVP chce zrobić z Górniak polską Mariah Carey. Zorganizował jej świąteczne show

Dodajmy, że Edyta Górniak dostała kolejną propozycję współpracy od TVP. Zorganizowano jej świąteczny koncert w stylu tych Mariah Carey. Nagrania odbyły się 15 listopada. Za reżyserię odpowiada Konrad Smuga, który w TVP jest odpowiedzialny chociażby za program "Rolnik szuka żony" czy opolskie festiwale. Wiadomo, że podczas swojego "dream show" Edyta wykonała kolędy i świąteczne piosenki. Portal Wirtualnemedia.pl doniósł, że koncert ma być wyemitowany w tegoroczne święta Bożego Narodzenia.

Edyta Górniak na planie 'Rytmów Dwójki'. Fot. Kapif.pl