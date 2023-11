Krzysztof Skiba szybko zamknął rozdział życia z Renatą Skibą. Nie marnował czasu i oświadczył się Karolinie Kempińskiej (teraz Skiba), z którą ożenił się w sierpniu tego roku. Małżonkowie rozkoszują się życiem we dwoje. W międzyczasie wybuchła afera między obecną, a byłą żoną artysty. Więcej na ten temat TUTAJ. Odejście od rodziny odbiło się na relacjach z dziećmi, a w szczególności na kontakcie z młodszym synem Tytusem. Skiba opublikował w mediach wyjątkowe słowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Aktorskie rodziny na jednym ekranie. Jak układa się ich współpraca [Popkultura]

Młodszy syn Krzysztofa Skiby unika kontaktu z ojcem. Wzruszający gest artysty

Krzysztof Skiba ma dwoje dzieci z małżeństwa z byłą żoną Renatą - Tymoteusza i Tytusa. Z młodszym od dawna nie miał dobrych relacji. Zabrakło go nawet wśród zaproszonych gości na niedawnym ślubie ojca. Wówczas w rozmowie z portalem ShowNews Tytus ujawnił, że nie rozmawiał z nim od niemal półtora roku, a na ślubie go nie było, bo nie otrzymał zaproszenia. "Mój brat i ja jesteśmy dorosłymi ludźmi i sami decydujemy, z kim utrzymujemy kontakty. Nikt nie zabraniał nam kontaktowania się z kimkolwiek" - czytamy na ShowNews. Zdawało się, że napięte relacje rodzinne raczej nie ulegną poprawie. Krzysztof Skiba postanowił jednak publicznie okazać wsparcie młodszemu synowi.

'Czy już zawsze będzie źle?'. To tytuł najnowszej płyty zespołu Danziger, założonej przez mojego syna Tytusa. W teledysku pt. 'Kolce' pilotującym płytę, widz natrafi na punkowy żar, świetne brzmienie i bezkompromisową postawę młodej formacji. Warto posłuchać, jak widzą świat nasze dzieci - napisał na swojej stronie artysta.

Tytus Skiba jako nastolatek dokonał coming outu

Tytus Skiba odziedziczył po ojcu muzyczny talent. 25-latek jest liderem trójmiejskiego punk rockowego zespołu Danziger. Niedawno na serwisie YouTube ukazał się teledysk do kawałka "Kolce", który ma odnosić się do obecnej sytuacji w Polsce. Tytus już od dziecka interesował się muzyką. Jako 17-latek zrozumiał też, że jest biseksualny. Przyznał, że reakcja jego rodziców była pozytywna, jednak ze strony ojca czegoś mu zabrało. - Postawa mojego taty była trochę rozczarowująca. W zasadzie nigdy do mnie nie przyszedł i nie zainicjował tego typu rozmowy, nigdy na ten temat nie gadaliśmy. Nie wiem, z czego to wynikało, mogę tylko podejrzewać - mówił w "DDTVN".

Przy okazji nie ukrywał, że znacznie bliższy kontakt ma z matką. - Z mamą miałem lepsze relacje, bardziej pogłębione. Oczywiście z ojcem często i dużo rozmawialiśmy na różne tematy, zresztą mieliśmy wspólne zainteresowania - muzyka, literatura, sztuka, polityka. Na te tematy często rozmawialiśmy, ale nie rozmawialiśmy o emocjach, uczuciach" - dodał w śniadaniówce.

Tytus Skiba TVN