15 października Klaudia Jachira została po raz drugi już wybrana do Sejmu jako członkini partii Zieloni, będącej częścią Koalicji Obywatelskiej. Zanim związała się z polityką, była aktorką. Na koncie ma kilka produkcji. Dziś jest już jednak znana bardziej ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi, niż wcześniejszej działalności. Przypomnijmy sobie jej pamiętne występy.

Klaudia Jachira zagrała w rosyjskim filmie. Dziś nazywają go propagandowym

Jachira urodziła się w 1988 roku we Wrocławiu, ale gdy była nastolatką, wyprowadziła się do Krakowa. Tam rozpoczęła naukę w Policealnym Studium Aktorskim "L'Art Studio". Edukację kontynuowała już w rodzinnym mieście. W 2013 roku została absolwentką Wydziału Lalkarskiego PWST. Mniej więcej w tym samym czasie zainteresowała się polityką. Już dwa lata później próbowała dostać się do Sejmu. Startowała wówczas z list Nowoczesnej Ryszarda Petru, ale nie udało jej się zdobyć mandatu. Chociaż nie została posłanką, to rok 2015 był dla niej z pewnością przełomowy. Wystąpiła wówczas w rosyjskim filmie "Jedynka", który opowiadał o Armii Czerwonej ratującej polskie dzieci. Zagrała tam jedynie epizodyczną rolę, ale to wystarczyło, aby wzbudzić kontrowersje. Po czasie produkcje uznano za propagandową, wybielającą sowieckich żołnierzy.

Klaudii Jachirze wystarczyła niespełna minuta, aby widzom opadły szczęki

Posłanka przez jakiś czas występowała dość często w telewizyjnych produkcjach. Wprawne oko mogło ją wypatrzeć, chociażby w "Na Wspólnej" czy "Przyjaciółkach". Jednak w pamięci wyborców najbardziej zapadła scena z serialu "Sprawiedliwi - Wydział kryminalny" z jej udziałem. Na ekranie pojawiła się na zaledwie czterdzieści sekund i wcieliła się w rolę uwodzicielskiej pielęgniarki. Przypomniano jej to, gdy po raz pierwszy zdobyła mandat poselski. Więcej zdjęć z występu Klaudii Jachiry w serialu znajdziecie w galerii.

Jachira jest też znana ze swojej działalności w internecie. Od 2015 roku prowadzi na YouTubie kanał satyryczny, gdzie komentuje bieżące wydarzenia polityczne. W filmach często krytykowała lub wręcz wyśmiewała poczynania Prawa i Sprawiedliwości i Jarosława Kaczyńskiego. Dziś w serwisie ma już ponad dziesięć tysięcy subskrybentów, ale ostatnie wideo zamieściła trzy lata temu.