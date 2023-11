16 listopada odbył się pogrzeb Krzysztofa Jaślara, o którego śmierci 7 listopada 2023 roku, tuż po północy, napisał na facebookowym profilu Zenon Laskowik. "Z przykrością informujemy, że dziś zmarł Krzysztof Jaślar, współzałożyciel Kabaretu Tey, autor tekstów, reżyser" - mogliśmy przeczytać w oświadczeniu. Niedługo później Laskowik napisał także na temat pogrzebu dziennikarza. Teraz w sieci pojawiły się zdjęcia z ceremonii.

Tak wyglądał pogrzeb Krzysztofa Jaślara

Rodzina i bliscy Krzysztofa Jaślara pożegnali go 16 listopada 2023 roku o godz. 13.00 w Dużej Sali Pożegnań Domu Pogrzebowego "Służew" w Warszawie. Następnie reżysera pochowano na Nowym Cmentarzu na Służewie przy ulicy Wałbrzyskiej. Tak, jak zapowiadał Zenon Laskowik, pogrzeb Krzysztofa Jaślara miał charakter świecki. Satyryk jednocześnie prosił, by nie komentować decyzji dotyczących ceremonii pogrzebowej. "Przykro, ale musimy to napisać: prosimy, żeby nie wyrażać swoich przemyśleń na temat miejsca i sposobu pochówku zmarłego. Proszę o uszanowanie woli Krzysztofa i jego rodziny" - podkreślił w facebookowym wpisie.

Okazuje się, że ceremonia była skromna. Pojawiła się nie tylko rodzina zmarłego i jego bliscy przyjaciele, ale również osoby związane z show-biznesem. Na zdjęciach, które trafiły do mediów widać, że na pogrzebie obecni byli między innymi: Zbigniew Zamachowski z Gabrielą Muskałą, Hanna Śleszyńska, Dorota Naruszewicz, Natalia Kukulska, której towarzyszył mąż Michał Dąbrówka, Patricia Kazadi, Włodzimierz Korcz, Tomasz Jachimek, Robert Górski i Monika Sobień-Górska, Katarzyna Zielińska oraz Katarzyna Pakosińska. Dwie z ostanie zdecydowały się zabrać głos podczas ostatniego pożegnania Jaślara. Zagrała także Grupa MoCarta. Po zdjęcia z pogrzebu zapraszamy do galerii zdjęć, która znajduje się w górnej części artykułu.

Kim był Krzysztof Jaślar

Krzysztof Jaślar zaraz po studiach dostał od Zenona Laskowika propozycję założenia w Poznaniu zawodowego kabaretu Tey. Jaślar się zgodził i związał się z grupą na cztery lata. To wówczas Kabaret Tey przeżywał swoje najlepsze lata, a w 1973 roku otrzymał Złotą Szpilkę. Rok po tym sukcesie Jaślar odszedł z kabaretu. Powodem takiego stanu rzeczy było objęcie Tey cenzurą. Satyryk postanowił rozwijać się jako dziennikarz sportowy (przypomnijmy, że był absolwentem Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu). Ukończył więc kolejne studia - tym razem dziennikarstwo. Od tego czasu rozwijał się w telewizji u boku Zenona Laskowika. Jaślar ponadto był reżyserem - tworzył programy telewizyjne i spektakle teatralne. Pracował przy opolskich festiwalach.

