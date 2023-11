Roksana "Roxie" Węgiel zadebiutowała w show-biznesie jeszcze jako mała dziewczynka. Pojawiła się na scenie w programie "The Voice Kids" i oczarowała publiczność. Młoda gwiazda niedawno skończyła 18 lat i w jej życiu sporo się zmieniło od czasów debiutu w telewizji. Tuż po urodzinach wyjawiła, że jest w związku z producentem muzycznym Kevinem Mglejem, a niedawno para ogłosiła zaręczyny. Roxie chętnie udziela się też w mediach społecznościowych, gdzie daje znać, co u niej słychać. Właśnie opublikowała zdjęcia z nowej sesji zdjęciowej, gdzie wystąpiła odziana w skórę.

Roxie Węgiel w skórzanym komplecie. Fani zachwyceni. "Jak księżniczka"

Roxie Węgiel przez ostatnie lata dorastała na oczach fanów. Młoda gwiazda lubi też eksperymentować z wyglądem, czym nie raz wywołała już poruszenie w mediach. Zarzucono jej, że zbyt wyzywająco się ubiera i gorszy swoje nastoletnie fanki. Wygląda na to, że wokalistka nadal postrzegana jest jako dziecięca gwiazda i trudno zaakceptować jej publiczności, że dorosła. Węgiel niespecjalne przejmuje się krytycznymi opiniami, bo jak sama podkreśliła, jest do tego od lat przyzwyczajona. Boli ją tylko hejt skierowany w kierunku jej bliskich. - Obelgi skierowane w moją stronę jestem w stanie znieść bez mrugnięcia okiem. Po tylu latach bycia w tej branży i mierzenia się z tym... Aczkolwiek krzywdzące jest to, co ludzie wypisują na temat Kevina i na temat naszej relacji - powiedziała w rozmowie z radiem RMF FM. Wokalistka niedawno wystąpiła w kampanii marki produkującej bieliznę i wywołała tym spore poruszenie. Tym razem pokazała się na Instagramie ubrana w skórę. Na ujęciu na sobie czarny komplet, spod którego wystaje kawałek bielizny. Roxie zmieniła też fryzurę. Na potrzeby sesji zaplotła włosy w drobne warkoczyki. "Jak księżniczka", "Ślicznie" - czytamy w komentarzach. Zdjęcie Roxie Węgiel znajdziecie na dole strony.

Roksana Węgiel fot. kapif.pl

