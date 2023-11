Anna Wendzikowska gościła niedawno w podkaście Żurnalisty. Rozmowa prezenterki z medialnie anonimowym dziennikarzem wbiła kij w mrowisko, dotknęła bowiem m.in. newralgicznego tematu zarobków. Dziennikarka zaskakująco szczerze odpowiedziała na pytanie odnośnie swoich finansowych potrzeb. Żurnalista zadał Wendzikowskiej pytanie, ile pieniędzy miesięcznie potrzebuje do szczęśliwego życia. Po chwili namysłu dziennikarka udzieliła konkretnej odpowiedzi. - Żeby mi było tak luźno, fajnie, żebym mogła sobie pozwolić na podróże i utrzymanie moich dzieci, to 40-50 tysięcy miesięcznie - oceniła. Jej wypowiedź momentalnie znalazła się pod ostrzałem internautów.

Anna Wendzikowska przyznała, że do szczęścia potrzebuje "50 tys. zł miesięcznie". Teraz się tłumaczy

"Muszę to napisać. Nie jest pani wstyd za stwierdzenie, ile kasy pani potrzebuje miesięcznie na życie? Po ludzku głupio w stosunku do osób schorowanych, emerytów i zwykłych Polaków? To przecież są ogromne pieniądze. Jakie wartości przekaże pani swoim córkom? Wartość pieniądza? Jestem załamana takimi wywodami" - napisała poruszona internautka pod jednym z postów Anny Wendzikowskiej. Na odpowiedź dziennikarki nie trzeba było długo czekać. Zbyła krytykę, stwierdzając, że jej oczekiwania finansowe są zgodnie z kwalifikacjami, ciężką pracą i uczciwością.

Wstyd to kraść. A ja się latami uczyłam po nocach, dokształcałam, pracowałam nocami w szatni, żeby skończyć studia w Londynie. A teraz ciężko pracuję, dobrze zarabiam i płacę wysokie podatki i wysoki ZUS, z których państwo finansuje emerytów i schorowanych, więc jestem z siebie dumna. Wstyd to pisać takie komentarze. Atakujące, a poza tym zwyczajnie głupie - napisała Anna Wendzikowska.

Anna Wendzikowska u Żurnalisty przyznała się także do zdrad partnerów

Wywiad Wendzikowskiej u Żurnalisty wywołał poruszenie w mediach nie tylko ze względu na wypowiedź o zarobkach, ale życiu uczuciowym dziennikarki. Przyznała bowiem, że w przeszłości zdradzała swoich partnerów. Z perspektywy czasu wie, jakie mało to podłoże. - (...) Ja zawsze miałam w sobie dużo uczciwości. Niestety miałam taki schemat, że potrzebowałam udowadniać sobie swoją atrakcyjność, więc stąd się brały moje zdrady - powiedziała.

