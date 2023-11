Dominika Chorosińska odbyła szkolenie wojskowe. Schreiber wytykała jej błędy

Dominika Chorosińska (dawniej Figurska) przed laty znana była z roli Ewy, sekretarki, a później kochanki Krzysztofa Zduńskiego w "M jak miłość". Później głośno było o jej życiu uczuciowym, które również zaczęło przypominać telenowelę. Chorosińska nie była bowiem wierna mężowi - Michałowi Chorosińskiemu. Miała romans z o dziesięć lat starszym reżyserem, a później plotkowano, że zaszła z nim w ciążę. Ostatecznie była aktorka "M jak miłość" wróciła do męża, a ten uznał dziecko. Teraz o Chorosińskiej głośno jest z kolei w kontekście jej kariery w polityce - weszła bowiem do sejmu z ramienia PiS. Wygląda na to, że próbowała swoich sił w nowej roli.

REKLAMA

Zobacz wideo Czego żałuje Marianna Schreiber? Przeprasza prezesa Kaczyńskiego za happening

Dominika Chorosińska w mundurze wojskowym. Szybko popełniła błędy i się tłumaczyła

Dominika Chorosińska jakiś czas temu zamieściła na portalu X zdjęcie, na którym widać, że pozuje w mundurze wojskowym. "Kolejny dzień szkolenia wojskowego. Nosić mundur Wojska Polskiego to duma i zobowiązanie. Chylę czoła przed WP" - napisała. Jej wpis wzbudził spore emocje. Nie brakowało złośliwości. "Oby z tego nie zrobiła się kolejna telenowela brazylijska", "Marna próba ratowania wizerunku", "W wojsku na szkoleniu? Gdybyś była w wojsku, to po szkoleniu nie miałabyś siły się nawet umyć, nie wspomnę o pisaniu tu czy uśmiechaniu się do aparatu" - pisali. Swoje trzy grosze dorzuciła też Marianna Schreiber, która niedawno sama odbyła 28-dniowe szkolenie po zgłoszeniu się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Celebrytka uznała, że podzieli się z Chorosińską swoim doświadczeniem i udzieli jej kilku rad. Zwłaszcza że była aktorka "M jak miłość" pozowała do zdjęcia w makijażu.

Pani poseł, wielki szacunek za to! Jako osoba, która dopiero skończyła szkolenie DZSW [dobrowolnej zasadniczej służby wojskoweej - red.], podpowiem, żeby pani poseł nie popełniała błędów jak ja na samym początku. Proszę pamiętać o regulaminowym wyglądzie zewnętrznym: zero make-up i kołnierz munduru proszę położyć i zapiąć… - napisała.

Dominika Chorosińska nie pozostawiła tych słów bez odpowiedzi. Szybko zaczęła się tłumaczyć. "Biorę udział w szkoleniu wojskowym dla parlamentarzystów. Nie ma rygoru zapinania guzików, ale sugestie słuszne. Gratuluję ukończenia DZSW, szacun" - czytamy.

Dominika Chorosińska w mundurze Fot. twitter.com/chorosinska

Dominika Chorosińska i jej wpadki

Przypomnijmy, że Dominika Chorosińska jest w sejmie od 2019 roku, ale chwilę przed wyborami nie wiedziała nawet, ilu jest posłów. Zapytana o to na antenie Radia Zet, odpowiedziała: - Yyy, nie wiem. Nie powiem - wyznała zażenowana brakiem wiedzy. Chorosińska zasłynęła także z kontrowersyjnych wypowiedzi. Na jej kanale parentingowym pojawiły się bowiem treści, że wiedza, jak nakładać prezerwatywę jest nieprzydatna do życia (więcej na ten temat TUTAJ). Z kolei jako gości programu "Pytanie na śniadanie" grzmiała, że "kryzysy w małżeństwie są zbawienne". - Dostało [mi się]. Bo jak "jawnogrzesznica" ma czelność mówić o wierności? Otóż ma czelność, a nawet pełne prawo. Bo zasmakowała jednego i drugiego: życia w czystości, wierności oraz zdrady. I już z doświadczenia wie, co dobre - odpowiadała na zarzut o hipokryzję.